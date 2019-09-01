騎士怕酒測超標拒檢逃3公里　警圍捕一吹是零...他傻眼收17張紅單罰27400

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子與朋友聚會喝了幾罐啤酒，6小時後遇到警員攔檢，擔心酒測受罰，竟拒檢不停，經6名警員圍捕將他攔下，帶回派出所偵訊，經酒測沒有酒精反應，但他拒檢逃逸過程不斷違規，警方總共開出17張罰單，金額高達2萬7千4百元，並依公共危險罪移送法辦。

▲林男擔心酒駕拒檢，違規逃逸3公里最後仍被捕，警開17張罰單，並依公共危險罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

1日凌晨3時許，林姓男子（33歲）騎著機車，行駛在新北市板橋區四川路、華東路口內側車道，巡邏警員見他形跡可疑，準備上前攔檢，林男卻加速逃逸，隨後支援的6名警員加入圍捕，追了他3公里遠，最後在文化路一段將他攔下，帶回偵訊，但經酒測值為0，豪無酒精反應。

林男表示，8月31日晚間9時許，與朋友聚會喝了幾罐啤酒，6小時後要騎機車回家，看到警方攔查，擔心酒測不過會受罰，才會加速逃逸。雖然林男並無酒駕，但拒檢過程不斷違規，最後對他開出17張罰單，金額高達2萬7千4百元。

罰單包括：1張禁行機車道罰600元、2張闖紅燈共3600元、4張紅燈右轉共2400元、7張逆向行駛共4200元、1張未依兩段式左轉600元罰、1張蛇行開罰6000元、1張不服稽查開罰10000元，並依公共危險罪移送法辦。