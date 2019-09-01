三寶害命！方向燈打左卻右轉...婦擦撞破頭身亡　駕駛判賠368萬

▲李姓男子駕駛自小客車擦撞坐機車的婦人受傷送醫不治，屏東地院判賠償被害人家屬共368萬8千8百元。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓男子駕駛自小客車，途經恆春鎮一處三叉路時，先撥打左邊方向燈欲左轉，又突然右轉，致擦撞後方直走的吳姓婦人乘座的機車倒地，送醫不治，吳婦的先生、子女、父、母等6人請求喪葬費、精神慰撫金等賠償，屏東地方法院開庭，李未出庭，但遞狀要全部賠償70萬元，法官判決要賠償5人共368萬等多元。還可以上訴。

判決書說，李姓男子於2018年2 月8 日上午8 時許，駕駛自小客車從屏東縣恆春鎮白沙附近出發，於同日9時3分，沿同鎮檳榔路由北往南行駛至該路與龍泉路、草潭路交岔路口前時，先撥打左轉方向燈欲左轉往東進入龍泉路，後卻右轉往西進入草潭路。

其本應注意右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉，且轉彎車應讓直行車先行，竟疏於注意，未撥打右轉方向燈及顯示手勢，且未換入慢車道，也未禮讓直行車情形下，即駕車自快車道右轉。

適有印尼籍看護雅妮騎乘普通重型機車，搭載吳姓婦人由北往南直行欲通過上開交岔路口，因閃煞不及，致汽車右前葉子板部位撞擊機車左側，吳婦因而摔倒受傷，頭部外傷併顱內出血等傷害，送醫不治。

刑事部分 ，吳被依過失致死罪判處有期徒刑7個月確定，其先生、父、母、子女提起神神撫慰金等民事賠償，法官判賠吳要分別賠償其先生168萬8800元，父母及子女5人每人各40萬元，全部共賠償368萬8800元。