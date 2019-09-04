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集點送戰鬥機！他集滿700萬點...百事可樂竟稱「只是廣告玩笑」怒提告

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實習記者羅明輝／綜合報導

許多廠商都會在廣告中動些小巧思，來抓住消費者的目光，不過百事可樂在1995年推出的一個創意廣告，卻反而意外引起了一場官司糾紛。當年21歲的商學院學生里奧納德（John Leonard）因為被百事可樂廣告中的一句台詞「喝百事，獲積分，集滿700萬點積分，就可以兌換海獵鷹戰鬥機（Harrier Jet）」所吸引，竟然真的辛苦累積了700萬點，直到準備兌獎時，才發現一切只是廠商刺激消費的宣傳手段，讓他一氣之下告上法院。

據「噴射戰機世界」（Fighter Jets World）網站報導，百事可樂在1995年推出了一項名為「暢飲百事，蒐集積分換獎品」的活動，鼓勵消費者透過多多購買百事可樂相關產品上，獲得積分，再用積分換取印有百事logo的T恤和帽子等物品。為了讓活動更有趣、吸睛，百事還在廣告結尾加了一段主角蒐集700萬點積分，最後換了一架噴射機的畫面。

當時還在就讀商學院的里奧納德看到了這支廣告後，被結尾帥氣的戰機吸引，他提到，「其他人集點，想換的不是T恤，就是帽子之類的，但既然獎項中有一架海獵鷹戰機擺在那裡，為什麼大家不把目標放的更高一點呢？」

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▲ 1995年的百事可樂廣告，只要收集700萬點，就能得到戰鬥機。（圖／翻攝自YouTube）

里奧納德稍微的計算了一下，既然買百事可樂能得到積分，1個積分需要10美分的話，那麼算下來，只需要70萬美元（約新台幣2100萬元），就可以蒐集到700萬點積分了。為了完成計畫，他開始打電話尋找投資者，成功了說服5名有錢的投資者，贊助他70萬美元，讓他拿到了700萬積分。

里奧納德喜悅的將積分裝入信封，寄到百事可樂，等待他一直想要的飛機送來，然而左等右等，他卻遲遲沒有等到任何東西，只有來自百事可樂公司的副總裁哈里斯 （John Harris）的回應。

哈里斯表示，「幾百萬的美國人跟全世界的觀眾都看到了這支廣告，大家都知道，戰機只是我們開的一個玩笑而已。」

▲ 百事可樂宣稱「集點換戰機」只是玩笑。（圖／達志影像／美聯社）

讓里奧納德難以接受的是，當公司收到他寄去的700萬點以後，竟然釋出資訊，表示戰機的兌換點數從700萬調整到7億點。他說到，「百事的做法實在太過隨便，我當然不能接受這種做法，所以決定採取法律行動，聘了一位商業顧問和一位律師，提出訴訟。」

最終，里奧納德的訴訟還是失敗了。法院做出了一項對百事可樂有利的簡易判決，並裁定，「沒有客觀的人可以合理地斷定，一間商業公司具有能力來提供消費者一架戰鬥機。更何況，廣告中出現的年輕男子也不可能是一名飛行員，他八成連父母的車鑰匙都沒辦法拿到，更別提做為『獎品』的美國海軍陸戰隊戰鬥機了。」

這樣的結果，讓里奧納德還是無法接受，但他也無法做什麼，只能選擇讓這件事就這樣畫下句點。不過，其實在在1990年代初期，前蘇聯積欠百事可樂龐大債務，俄羅斯聯邦無力償還這筆錢，只好拿軍艦等武器來抵押，其中包括 17艘潛艇、1艘護衛艦、1艘驅逐艦及一艘13000噸巡洋艦，所以關於法院的說法，商業公司其實還是有可能獲得、提供消費者軍事武器的。

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