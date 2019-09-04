　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中山高麻豆段4輛聯結車大追撞1死1傷　疑疲勞駕駛肇事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

國道一南下麻豆路段304.6公里處，9月4日凌晨4時15分許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車疑疲勞駕駛，追撞前方另1部聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再撞上前方事故聯結車，造成36歲羅姓駕駛人當場死亡，另名57歲的江姓駕駛人頭部受傷，送麻豆新樓醫院救治，目前全線封閉仍處理中。

▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心4日凌晨4時24分許據報，國道一號南下304.6公里麻豆處，發生貨櫃車、大貨車、2部小客車追撞車禍，馬上出動麻豆消防分隊救護車、救助車3車及佳里分隊救護車，合計2分隊4車8人前往現場搶救。

▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員到場發現聯結車車頭部分嚴重毀損變形，駕駛人受困在車體下方，另1名57歲江姓男子意識清楚，可自行行走，頭部撕裂傷，以救護車送麻豆新樓醫院救治。到清晨5時38分許，消防人員調重機具到場，協助將肇事車輛吊起移開，6時16分將受困人員抬出，已明顯死亡。

▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警方初步調查，4日凌晨4時15分許，在國道一號南向304.6公里處，1部營半聯結車（A車）行駛於外側車道，疑似疲勞駕駛追撞另1部營半聯結車（B車），後方的1部營半聯結車（C車）未注意車前狀態撞擊A車，而後第4部全聯結車（D車）亦因未注意車前狀況撞擊第C車，該起事故造成A車36歲羅姓駕駛人當場死亡，C車57歲江姓駕駛人頭部撕裂傷，送麻豆新樓醫院。相關駕駛人經檢測均無酒精反應，但A車駕駛人死亡無法檢測，將另行由檢察官會同法醫查處。

▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察四大隊據報派員到場，將事故現場管制全線封閉並進行拖吊作業，並進行勘查測繪蒐證，目前南下仍全面封鎖，並積極排除車道障礙，另肇事原因及相關責任，正由國道警四大隊方新營分隊及刑事組處理中。

ET快訊
快訊／玲玲變胖轉中颱！豪大雨續炸到周末　法西颱風最快今生成
娶26歲純情牌嫩妻！震驚發現老婆「藏7年秘密」…他崩潰要離婚
郭台銘美女幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」　被休假2周…內幕曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄豪雨騎士「煞不住」撞車　空中轉體2圈落地痛喊：我的腿斷了

玲玲捲起「瘋狗浪」！宜蘭釣客站3米高被打落　雙腿骨折變形

中山高麻豆段4輛聯結車大追撞1死1傷　疑疲勞駕駛肇事

網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

簽完「不准搞失蹤」條約人妻離家10天　夫找到人先離婚再討200萬

半夜停車場「男女交疊」…眾強光突照車內狂敲窗　銀行員簽300萬本票後悔了

國道貨櫃、砂石4車連環撞！　司機卡住「身體扭曲變形」死亡

快訊／中山高24K客車追撞貨車　貨車翻覆水果散落2人傷

女大生哭喊「想想你女友」仍遭指侵　男同學稱一夜情「敗給舉手」

快訊／國道麻豆貨櫃、砂石「4車連環撞」1死1傷　司機卡駕駛座當場不治

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

高雄豪雨騎士「煞不住」撞車　空中轉體2圈落地痛喊：我的腿斷了

玲玲捲起「瘋狗浪」！宜蘭釣客站3米高被打落　雙腿骨折變形

中山高麻豆段4輛聯結車大追撞1死1傷　疑疲勞駕駛肇事

網戀13歲少女相約「菜園壞壞」　男友省下開房錢2個月嗨5次

簽完「不准搞失蹤」條約人妻離家10天　夫找到人先離婚再討200萬

半夜停車場「男女交疊」…眾強光突照車內狂敲窗　銀行員簽300萬本票後悔了

國道貨櫃、砂石4車連環撞！　司機卡住「身體扭曲變形」死亡

快訊／中山高24K客車追撞貨車　貨車翻覆水果散落2人傷

女大生哭喊「想想你女友」仍遭指侵　男同學稱一夜情「敗給舉手」

快訊／國道麻豆貨櫃、砂石「4車連環撞」1死1傷　司機卡駕駛座當場不治

快訊／大貨車倒在鐵軌旁！　台鐵集集線濁水=龍泉路線中斷

金葉名氣餅插旗板橋環球9/15開幕　板橋人想吃不用跑台北市

特斯拉、Nissan、Jaguar電動車三方大亂鬥　是白老鼠還是前瞻者？

捷絲旅台北西門10週年大翻修搶攻年輕客群　試營運每晚3千有找

快訊／玲玲變胖轉中颱！豪大雨續炸到周末　法西颱風最快今生成

「打了一個超大的雷」高雄湖內區驚天巨響後大停電　預計搶修2小時

陳明文300萬現金掉高鐵！　律師撿到槍：是要跟菲律賓賭王對決？

中華女壘日本盃拿第三史上最佳　回台最後備戰奧運資格賽

ISSEY MIYAKE換人設計　9月底巴黎大秀揭驚喜

醬拌麵口味超特別！台中老字號麵店　還有肉餡飽滿餛飩湯

社會熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去..

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補..

快訊／國一南下重大車禍！超車不..

男女交疊糗被徵信社抓　他簽30..

即／國道連環撞「1死1傷」　駕..

人妻「夾娃娃」　結局僅小王揹雙..

屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友肉..

他帶「小六妹」摩鐵啪…女方父母..

男酒後不爽嗆看三小　小女友勸架..

前立委遭爆欠債600萬　問題明..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

BMW對決 MX-5　北宜廝殺..

指侵女同學　男大生掰：是一夜情

女大生離奇陳屍百齡橋下真相曝光

更多熱門

相關新聞

國道麻豆段重大車禍　1死1傷

國道一南下麻豆路段304.7公里處，9月4日凌晨4時20分許發生死亡連環重大車禍，1輛貨櫃車追撞前方砂石車後，後方貨櫃車與聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成砂石車駕駛人受困，經救出已明顯死亡，另名57歲的男子頭部受傷送麻豆新樓醫院救治，目前全線封閉處理中。

牽手穿越國道　網：抄到歸天捷徑

中山高貨車翻路肩　乘客「壓斷右臂」慘死

浪犬誤闖國道！後車停一排等救援

小客車走國道　前擋竟遭角鐵插入

關鍵字：

國道麻豆連環車禍疲勞駕駛

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

乖孫出國工作想家　一看阿嬤「自拍」笑崩

好市多中和店將實施新政策　網推爆

17歲小哥「晚餐都吃薯條」3年後眼竟失明

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面