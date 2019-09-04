中山高麻豆段4輛聯結車大追撞1死1傷　疑疲勞駕駛肇事

記者林悅／台南報導

國道一南下麻豆路段304.6公里處，9月4日凌晨4時15分許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車疑疲勞駕駛，追撞前方另1部聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再撞上前方事故聯結車，造成36歲羅姓駕駛人當場死亡，另名57歲的江姓駕駛人頭部受傷，送麻豆新樓醫院救治，目前全線封閉仍處理中。

▲國道一南下麻豆路段304.6公里處許發生死亡連環重大車禍，1輛聯結車追撞前方聯結車後，後方2部聯結車因閃避不及，再擦撞上前方事故車輛，造成1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心4日凌晨4時24分許據報，國道一號南下304.6公里麻豆處，發生貨櫃車、大貨車、2部小客車追撞車禍，馬上出動麻豆消防分隊救護車、救助車3車及佳里分隊救護車，合計2分隊4車8人前往現場搶救。

消防人員到場發現聯結車車頭部分嚴重毀損變形，駕駛人受困在車體下方，另1名57歲江姓男子意識清楚，可自行行走，頭部撕裂傷，以救護車送麻豆新樓醫院救治。到清晨5時38分許，消防人員調重機具到場，協助將肇事車輛吊起移開，6時16分將受困人員抬出，已明顯死亡。

國道警方初步調查，4日凌晨4時15分許，在國道一號南向304.6公里處，1部營半聯結車（A車）行駛於外側車道，疑似疲勞駕駛追撞另1部營半聯結車（B車），後方的1部營半聯結車（C車）未注意車前狀態撞擊A車，而後第4部全聯結車（D車）亦因未注意車前狀況撞擊第C車，該起事故造成A車36歲羅姓駕駛人當場死亡，C車57歲江姓駕駛人頭部撕裂傷，送麻豆新樓醫院。相關駕駛人經檢測均無酒精反應，但A車駕駛人死亡無法檢測，將另行由檢察官會同法醫查處。

國道警察四大隊據報派員到場，將事故現場管制全線封閉並進行拖吊作業，並進行勘查測繪蒐證，目前南下仍全面封鎖，並積極排除車道障礙，另肇事原因及相關責任，正由國道警四大隊方新營分隊及刑事組處理中。