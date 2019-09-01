影／驚悚死亡瞬間曝光！板橋婦晨運遭「機車飛速撞」　彈飛50m斷肢亡

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

板橋一名年約82歲的湯姓婦人1日清晨5時許步行出門晨運，行經浮洲橫移門內機車堤外便道時，疑似因天色太過昏暗，當場遭到疾駛的機車騎士猛力撞上，強大的衝擊力道讓湯婦整個人瞬間彈飛、落在50公尺外的地面；待救護人員趕抵現場時，柏油路面血跡斑斑，而湯婦右腳斷肢，早已沒有生命徵象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

▲湯婦走斑馬線穿越馬路，但卻遭疾駛的機車撞飛身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

監視器畫面拍下，湯婦行經事故路口時，緩緩步行走斑馬線穿越道路，但這時郭姓男子（19歲）所騎乘的機車速度飛快，疑似因天色昏暗、未注意前方路況，當場毫不減速撞上湯婦，撞擊力道之強大，讓湯婦整個人騰空飛起、彈飛墜落在50公尺外的地面。

▲事故現場散落零件碎片，路面血跡斑斑。（圖／記者陳以昇翻攝）

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由於事故發生的太過突然，一旁的腳踏車騎士目睹車禍瞬間，嚇得急忙剎車停下，當場愣在原地。

事後救護人員獲報後趕抵現場，發現柏油路面留下大片血跡，而郭男的機車也幾乎爛毀，車殼、零件碎片散落一地。經初步檢傷，發現湯婦右腳斷肢，已經沒有生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治身亡；而肇事的郭男全身也有多處擦挫傷，目前仍在醫院治療，警方尚未實施酒測檢驗，確切肇事原因尚待進一步釐清。

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▲郭男騎乘的機車支離破碎，幾乎爛毀。（圖／記者陳以昇翻攝）