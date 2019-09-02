半夜衝板橋排隊買鳳梨酥遇公休　警勸到快崩潰：講過別來還一直排

▲民眾排隊購買小潘蛋糕坊的鳳梨酥和鳳凰酥。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新北市板橋知名糕餅店小潘蛋糕坊8月底才因為每年中秋節的排隊人潮過多，今年改發號碼牌而登上新聞版面，但業者9月1日宣布公休，有些半夜就來排隊的民眾不知情，氣得在現場大罵，搞到附近居民受不了，乾脆報警處理。

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每年中秋節前，板橋這家知名糕餅店門外都會大排長龍，由於店址位於狹小的項弄內，過去因為客人太多，讓居民相當困擾，今年業者改採用發號碼牌的方式，讓想購買鳳梨酥、鳳凰酥的客人在大馬路邊等待，讓巷子維持淨空的狀態，以免影響住戶出入。

不過，根據《TVBS》報導，雖然業者用發號碼牌的方式管理排隊人潮，但還是有不少人或是外縣市的民眾大半夜就跑來排隊，沒想到9月1日竟然公休，部分民眾不知情氣得在店門口大罵，遲遲不肯離去，連警方來勸說「講過不要來，你又一直排」也沒用，逼得店家不得不開門營業。

▲紅色箭頭處為排隊人潮。

其實，不管是在網路上還是臉書搜尋這間糕餅店的名字，都會跳出許多代購頁面，還有代購業者在8月19日時就PO文聲稱，「距離中秋不到一個月，小潘已經開始出現缺貨囉！」甚至還附上一張價目表，上頭寫著裸裝15粒鳳梨酥已售完，單包包裝10粒、12粒、18粒的鳳凰酥也都全數售完，而單包包裝10粒的鳳梨酥也賣完了，可見到底有多熱門。

也有女網友在臉書PO文說，為了購買這家的鳳凰酥，她特地在上週五（8月30日）向工作單位請假，送孩子去上學後再趕去排隊，從早上8點排到9點才買到，之後她購買的品項就賣完了。不過，《ETtoday新聞雲》記者致電業者，店員表示，其實9月1日、2日都是公休，1日的確有客人上門想購買，所以就把僅存的幾盒產品賣掉，至於缺貨問題，由於目前還在公休，工廠當然也不會營運，民眾如果想購買，可以明日（3日）再前往挑選。

▼代購業者在8月19日就曾PO文表示缺貨。（圖／翻攝自Facebook／代購業者）