開完子宮肌瘤才發現懷孕　40歲女忍痛告別首胎…夫怒控醫過失

▲婦人因子宮肌瘤病症接受手術後，才發現子宮內已經有顆受經胚排，忍痛接受人工流產。（圖為資料照與本案無關／慈濟醫學中心提供）

記者劉昌松／台北報導

年約40歲的婦人因巧克力囊腫等婦科疾病，長期接受林姓醫師診治，醫師建議嘗試懷孕可減緩病症，但都沒有傳出喜訊，婦人決定接受手術，沒想到開完刀發現子宮內竟然早有胚胎，為了健康安全被迫人工流產，婦人備受折磨，丈夫也難捨盼望已久的孩子，控告醫師業務過失傷害，但醫審會認為林醫並未違反醫療常規，台北地檢署22日處分不起訴。

據了解，這名婦人從2015年開始，因罹患子宮肌腺瘤，開始就醫接受林姓醫師的診療，後來左卵巢又發現巧克力囊腫，林醫建議如果可以的話，盡快懷孕，可減緩病症，婦人因此結婚，和丈夫努力做人，但是隨著時間過去，都沒有受胎跡象，婦人為了健康著想，在2018年初決定接受手術。

▲婦人為了盼望已久的孩子備受折磨。（示意圖與本案無關／pixabay）

手術前，醫護人員確認婦人前2次的經期都是該月的22日，經期正常，因此排定下個月的16日進行手術，婦人和丈夫也都在確認單上，勾選了未懷孕，可是手術結束後，婦人回家休養期間，不斷流血不適，因此再回診，經超音波檢查，赫然發現子宮內有個剛孕育出來的小生命。

婦人聽了醫師建議，擔心術後1年內懷孕能影響自己和胎兒健康，忍痛同意人工流產，沒想到卻又引發骨盆腔發炎的併發症，婦人備受身心折磨，丈夫看了心疼，也難過失去自己期盼的孩子，控告林姓醫師業務過失傷害罪。

▲醫審會鑑定認為，林姓醫師對巧克力囊腫病患的醫療處置都沒有違反常規。（圖為資料照與本案無關／記者林悅翻攝）

偵查期間，婦人都未出庭，僅由丈夫以告訴人身分應訊，因醫審會鑑定指出，沒有醫療常規規定，進行子宮肌瘤等婦科手術前，要幫病患驗孕，且婦人過去經期正常，也和丈夫在術前勾選確認未懷孕的選項，再次進行人工流產等相關處置，也都沒有違反醫療常規，檢察官因此處分不起訴林姓醫師。

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