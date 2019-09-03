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貨車忘記收起「這一根」　勾落限高架砸車傷人被起訴

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▲▼一部大貨車釀禍撞倒限高架倒塌，造成2人受傷送醫。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

▲貨車駕駛忘記收起起重桿，勾落限高架傷人遭起訴。（圖／記者宋德威翻攝，

記者洪正達、游宗樺／高雄報導

高雄市一名謝姓男子在今年1月初，開著一部貨車行經中華路地下道時，忘記把車上的伸縮起重桿收起，不慎將限高架號誌扯落，重達約500公斤的限高架倒塌，當場砸毀一部經過的休旅車，造成車內的邱姓乘客鼻部受傷。邱姓傷者事後提出告訴，經高雄地檢審理，認為謝男要為其疏失負責，將他依業務過失傷害罪嫌起訴。

今年1月2日下午3時許，謝姓司機駕駛一部營業大貨車，由北往南沿著高雄市三民區中華二路方向行駛，在準備進入中華路地下道時，因為伸縮起重桿未完全收合，將限高4公尺的高架號誌勾落，倒塌的金屬結構砸向地面，導致一輛自小客車、一輛重機車損毀。其中由謝姓民眾駕駛的小客車受損嚴重，車內的邱姓乘客鼻部撕裂傷、鼻骨骨折送醫。

▲▼一部大貨車釀禍撞倒限高架倒塌，造成2人受傷送醫。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

▲謝男所開的大貨車撞倒限高架倒塌，將一輛路過的車輛砸毀。（圖／記者宋德威翻攝）

邱姓民眾事後向謝姓大貨車駕駛提告，檢方偵查時，謝男坦承疏於注意伸縮起重桿收合而肇事，檢方在檢視告訴人提出的證據後，認定謝男肇事屬實，將他依業務過失傷害罪起訴。


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