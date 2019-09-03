　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

土味十足！　農村運動派對「泥來泥去」很瘋狂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大溪月眉休閒農業發展協會舉辦「瘋狂農村運動派對」

▲水田中趕鴨子。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不需盛妝打扮，參加這個「派對」土味十足！桃園大溪月眉休閒農業發展協會、為了讓更多孩童體驗田間玩泥巴的樂趣，8日將舉行別開生面的「瘋狂農村運動派對」。其中，田間趣味競賽有「泥人競走」、「泥菩薩過江」、「趕鴨子」等。另外，搭配活動可預定「田邊野食古早饗宴」，在農田烘桶仔雞和品嚐野食的自然味。▲大溪月眉休閒農業發展協會舉辦「瘋狂農村運動派對」

大溪月眉休閒農業發展協會理事長李汪根3日表示，早年農村社會，三、五孩童相招一同到翻土後的田間玩泥巴大戰，玩髒了就跳到圳溝「摸蜆仔兼洗褲」，看到家人挑著「點心擔」，一步步往田間而來，這時孩童們如同插上翅膀一樣，飛奔前去，急於與放下田間農事準備用點心的大人，一起分享。▲大溪月眉休閒農業發展協會舉辦「瘋狂農村運動派對」

兒時田間的嬉遊景像，多年後事業有成的李汪根仍深刻記憶著並體會「土親、人親」的道理，深信，只有奔向田間，才能感受土地的溫度。因此，而有了9月8日的「瘋狂農村運動派對」開辦。

▲大溪月眉休閒農業發展協會舉辦「瘋狂農村運動派對」

「瘋狂農村運動派對」舉辦地點於大溪月眉停車場（月眉社區活動中心後方農田）。活動內容有：趣味競賽-1.泥菩薩過江（水田）2.泥人競走（泥巴田）3. 趕鴨子（戲水池），競賽活動分組冠軍可獲贈小農友善摘種的柚子一箱，以及田中央音樂會、「你農我儂」有獎問答。▲大溪月眉休閒農業發展協會舉辦「瘋狂農村運動派對」

▲「點心擔」古早味，大家都愛。（圖／廖帝權提供）

另外，活動當天並開放預定9/8「田邊野食古早饗宴」每組可供10人享用，內容含：月眉魔法阿嬤無毒放養土雞一隻、地瓜20條、割稻點心（鹹米苔目）10人份等費用2200元。活動聯絡人：陳玟伶老師電話：0953631960▲大溪月眉休閒農業發展協會舉辦「瘋狂農村運動派對」

ET快訊
陳明文在高鐵掉現金300萬元　兒急出面回應了
清純小三床戰大15歲人夫...判刑後又line「幫你X兩下」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

辛勤巡守無私奉獻　學甲警與巡守中隊慰勉隊員

來將軍村食物森林做城市農夫　首創「種菜換產品」

桃園市民卡4週年慶擴大至6歲兒童 　抽機票郵輪高鐵之旅

新竹城隍廟環境改善工程開工　啟動再造百年廟埕

義剪+捐贈清潔用品　「世外桃源」基金會讓民眾清爽迎中秋

土味十足！　農村運動派對「泥來泥去」很瘋狂

青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

與里長有約　佳里警分局長遍訪轄區里長強化警政

9月5日向超速開戰！　麻豆警加強轄內測速照相取締

2019年台南烈士英雄秋祭　黃偉哲：感念將士成仁取義犧牲奉獻

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

辛勤巡守無私奉獻　學甲警與巡守中隊慰勉隊員

來將軍村食物森林做城市農夫　首創「種菜換產品」

桃園市民卡4週年慶擴大至6歲兒童 　抽機票郵輪高鐵之旅

新竹城隍廟環境改善工程開工　啟動再造百年廟埕

義剪+捐贈清潔用品　「世外桃源」基金會讓民眾清爽迎中秋

土味十足！　農村運動派對「泥來泥去」很瘋狂

青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

與里長有約　佳里警分局長遍訪轄區里長強化警政

9月5日向超速開戰！　麻豆警加強轄內測速照相取締

2019年台南烈士英雄秋祭　黃偉哲：感念將士成仁取義犧牲奉獻

旱鴨子救星！IG瘋傳「全身式游泳圈」躺下自動浮起、還能順便防曬

1人1屍共處一室！11歲女童「出門玩狗」失蹤3天　警在同社區內尋獲遺體

與民進黨決裂　柯文哲自稱「底色沒有變」：我還是綠底的

李乾龍爆侯「適當時機全力輔選韓」　侯友宜：我做我該做的事

世籃賽／英格爾斯準大三元　澳洲退塞內加爾二連勝

U18世界盃／火球男陳志杰先發戰南非　中華隊打線出爐　

來台追女神班機卻慘被取消　他用這招超瘋...還做蛋糕偷渡進房

「台灣欄神」日本移訓受衝擊　陳奎儒拚世錦賽預賽達奧運標

「乩身辦事」撞飛騎士竟無感　酒測0.36：禮貌接受喪家邀喝兩杯

「為什麼身上那麼臭？」水電工排隊買自助餐　大媽2句話重擊...他沉默退一步

地方熱門新聞

黃小妹拚上嘉女　台糖喊話「免5..

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越..

即／高市國小流感群聚　69新生..

即／蘆洲紙工廠暗夜大火！　消防..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

台南善警全面加強取締超速重大違..

牛肉麵店進駐頭份　弱勢團體免費..

屏東監理站競標新車牌　底價30..

失智婦街上徘徊　警帶回奉茶家屬..

屏東單身及婚育租金補貼　單身最..

色男硬上老情人　地院法官判2年

翻轉二手衣　香港媳婦創造新時尚

關埔國小一期完工

更多熱門

相關新聞

桃園客家風豪華版　親子協力車亮相

好「瞎趴」造型車，一起騎遊小鎮真風光！桃園大溪區月眉休閒農業發展協會6月15、16日兩天，舉辦的「客家風情遊.藝.思」踩街活動，13日舉行活動說明，10多部精心打造、號稱全台唯一客家風的豪華版親子協力車亮相，超吸睛！

佔民宅變發展協會　半夜搖身一變招待所

橡皮艇翻覆　海巡救援4人全獲救

卑南25日辦乳香枇杷話梅傳心活動

關鍵字：

大溪月眉發展協會農村運動派對泥菩薩過江

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面