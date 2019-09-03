土味十足！　農村運動派對「泥來泥去」很瘋狂

▲水田中趕鴨子。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不需盛妝打扮，參加這個「派對」土味十足！桃園大溪月眉休閒農業發展協會、為了讓更多孩童體驗田間玩泥巴的樂趣，8日將舉行別開生面的「瘋狂農村運動派對」。其中，田間趣味競賽有「泥人競走」、「泥菩薩過江」、「趕鴨子」等。另外，搭配活動可預定「田邊野食古早饗宴」，在農田烘桶仔雞和品嚐野食的自然味。

大溪月眉休閒農業發展協會理事長李汪根3日表示，早年農村社會，三、五孩童相招一同到翻土後的田間玩泥巴大戰，玩髒了就跳到圳溝「摸蜆仔兼洗褲」，看到家人挑著「點心擔」，一步步往田間而來，這時孩童們如同插上翅膀一樣，飛奔前去，急於與放下田間農事準備用點心的大人，一起分享。

兒時田間的嬉遊景像，多年後事業有成的李汪根仍深刻記憶著並體會「土親、人親」的道理，深信，只有奔向田間，才能感受土地的溫度。因此，而有了9月8日的「瘋狂農村運動派對」開辦。

「瘋狂農村運動派對」舉辦地點於大溪月眉停車場（月眉社區活動中心後方農田）。活動內容有：趣味競賽-1.泥菩薩過江（水田）2.泥人競走（泥巴田）3. 趕鴨子（戲水池），競賽活動分組冠軍可獲贈小農友善摘種的柚子一箱，以及田中央音樂會、「你農我儂」有獎問答。

▲「點心擔」古早味，大家都愛。（圖／廖帝權提供）

另外，活動當天並開放預定9/8「田邊野食古早饗宴」每組可供10人享用，內容含：月眉魔法阿嬤無毒放養土雞一隻、地瓜20條、割稻點心（鹹米苔目）10人份等費用2200元。活動聯絡人：陳玟伶老師電話：0953631960