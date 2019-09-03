壓箱寶拿出來了！東森購物9月推皇家瑰寶專案　收藏要快

▲東森購物網羅國內知名珠寶品牌，將盛大推出「皇家瑰寶專案」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物銷售高價珠寶戰績輝煌，曾創下1.5克拉GIA綠彩鑽售價562萬5千元，20分鐘內完售的驚人成績；銷售亞蒂芬奇價值25萬元的GIA鉑金1克拉鑽戒，120分鐘賣200顆，營業額高達5,000萬元，創下台灣電視購物銷售紀錄。而9月即將推出「皇家瑰寶專案」，網羅國內知名珠寶品牌拿出壓箱寶，精選寶石皆有GIA認證，特殊規格是市面上絕無僅有的珍稀品，對於想收藏珍稀精品的消費者，這一檔不能錯過。

東森購物表示，「皇家瑰寶專案」精挑紅寶碧璽鑽戒和鑽墜、訂製款鑽石手環、4克拉滿鑽套鍊、2克拉哥倫比亞天然祖母綠鑽戒以及綠翡翠手鐲等，其中，金石盟典藏紅寶碧璽鑽戒和鑽墜，有GIA兩項質量認證實為罕見珍稀，淨度極高，加上紅寶碧璽已被列為世界5大寶之一，只有GIA認證為RUBYLITE才是碧璽界的翹楚，在國際間的拍賣會屢屢拍出天價，此次推薦商品值得細細珍藏。

▲亞帝芬奇皇室珠寶訂製款鑽石手環。

亞帝芬奇皇室珠寶訂製款鑽石手環，設計靈感來自法蒂瑪之手，是西亞以及北非地區常見的一種掌型護身符，水滴型花式切割造型，彷若歐洲皇室貴族的衣領、袖口和裙擺，大器雍容，傳頌歐洲貴族百年來的優雅與高貴；此款手環佩帶方式不同傳統設計，具有時尚靈活與方便安心等特色。

King Star GIA皇室4克拉滿鑽套鍊，主石為GIA認證30分，整條套鍊加上主石總共鑲上4克拉，加上專屬車花工藝，視覺效果超越40克拉。MADIYA GIA國際認證2克拉哥倫比亞天然祖母綠鑽戒，國際GIA認證來自最佳產地哥倫比亞，2克拉具收藏價值，1克拉配鑽款式經典奢華。

▲紅寶碧璽已被列為世界五大寶之一，只有GIA認證為RUBYLITE才是碧璽界的翹楚。

▲MADIYA GIA國際認證2克拉哥倫比亞天然祖母綠鑽戒。

另外，天韻歐陽秋眉冰糯勻綠翡翠手鐲，來自翡翠最佳產地緬甸，使用翡翠教母歐陽秋眉證書最具公信力與收藏價值，天然無優化，富貴圓滿，具傳家收藏價值。「皇家瑰寶專案」將於9/3～9/19每週二、週四晚間22:40，在東森購物47頻道開賣。

▲天韻歐陽秋眉冰糯勻綠翡翠手鐲。