蘆洲巡邏警巧抓吸毒男　身上疑出盒裝安非他命

▲蘆洲區警方在重陽街上的一處便利商店前，查獲攜帶毒品的許姓男子，並將他帶回派出所偵辦。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市蘆洲區警方，2日晚間11時許，在重陽街與集賢路269巷路口的一處便利商店前，攔查一名許姓男子，許男起初佯裝配合盤查，但就在警方搜出許男身上疑似違禁物品時，許男開始情緒激動，現場員警立即呼叫警網支援，並將他帶回轄區派出所偵辦。

據了解，38歲的許姓男子2日晚間11時許，坐在重陽街一處便利店前的機車上，由於神情鬼鬼祟祟，被巡邏員警盯上。警方上前表明身分後，立即對許男展開盤查，許男起初佯裝配合，但警方認為許男神情有異，果真在許男身上搜出一個盒裝的物品，這時許男情緒開始激昂，認為警方辦案有問題，開始對員警大呼小叫。

員警見狀立即呼叫線上警力前往支援，並將他壓制，許男最終還是屈服於警方的強勢執法，被員警所壓制，最後被上銬與搜出的違禁品一同帶回派出所。經警方初步調查，許男所攜帶的疑似就是二級毒品安非他命，目前已交由轄區偵查隊帶回分局檢驗中。

警方表示，目前已將許男的尿液送驗，查驗是否有吸毒，同時也將許男所攜帶的違禁品送往分局檢驗，一旦確認成為毒品分後，會依違反毒品管制條例，將許男移送法辦。

▲偵查隊員警將證物帶回分局檢驗成分。（圖／記者趙永博攝）



▲該案件目前由蘆洲分局蘆洲派出所偵辦中。（圖／記者趙永博攝）