韓國瑜惹怒媽祖「生氣退駕」！乩童曝「關鍵錯誤」：大不敬

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨2020參選總統，以「平日市政，假日國政」跑透台灣造勢。韓國瑜1日造訪彰化鹿港天后宮，要外出接受聯訪時，恰巧與媽祖的乩身入廟相遇，導致現場水洩不通，而媽祖的乩身突然當場昏倒。媽祖乩身梁先生表示，媽祖擔心小朋友危險，才會氣得退駕。

韓國瑜1日上午10時許抵達彰化鹿港天后宮，許多韓粉頂著太陽等待，當韓國瑜現身時，現場更事情緒達到最高點，紛紛大喊「韓國瑜凍蒜」、「總統好」，現場司儀也大喊「請現場的朋友不要推擠，請大家退後，媽祖駕前大家遵守秩序，廟方要進行參香儀式，媒體朋友還有我們熱情的民眾，請大家退後」。豈料，媽祖的乩身突然在韓國瑜身邊昏倒、退駕。

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▲▼媽祖乩童指出，韓國瑜應該先讓媽祖進去。（圖／記者唐詠絮攝）



據《三立新聞》報導，媽祖的梁姓乩身事後表示，韓國瑜從廟中走出接受媒體聯訪，「我們媽祖要入廟入到一半，結果大批熱情的民眾這樣推擠推擠，祂沒有辦法入廟才生氣退駕」。

梁姓乩身說，當下有小朋友摔倒，差點被人群踩傷，「韓先生隨扈還是國安人員看到趕快把他抱起來，因為太亂了所以媽祖才生氣退駕」，媽祖擔心兩邊人潮相擠會有人受傷，才會氣得退駕，讓韓國瑜先出來。

梁姓乩身透露，他當媽祖乩身20多年，第一次碰到媽祖生氣，退駕後也立刻請求媽祖把最後的步驟儀式完成，「韓國瑜應該先在裡頭等媽祖的入廟儀式結束再出來，否則對媽祖大不敬」。