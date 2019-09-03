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衛生福利部台南醫院　全國新創抗衰弱「一條龍」服務

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▲衛生福利部台南醫院，設立全國新創抗衰弱「一條龍」服務，為老年人提供醫、養、護合一的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲衛生福利部台南醫院，設立全國新創抗衰弱「一條龍」服務，為老年人提供醫、養、護合一的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南醫院為百年老店，但風華無限且不斷創新，尤其針對老人與社區照護不遺餘力，針對老年人「衰弱症」預防或延緩，該名在2017年即加入「預防及延緩失能照護計畫」，並領先成立抗衰弱中心，李孟智院長更在今年推出新創的「抗衰弱一條龍服務」，免除老人因衰弱而病及因病而更加衰弱的惡性循環。

▲衛生福利部台南醫院，設立全國新創抗衰弱「一條龍」服務，為老年人提供醫、養、護合一的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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李孟智院長表示，「衰弱症」不是病，但為甚麼衰弱症那麼重要呢？只要發現長者體重減輕、行動變慢、講話變慢或對事物變得沒興趣，就可能有衰弱症，這會衍生出跌倒、失能、失智、憂鬱等各種後遺症，必須及早發現和處置，而且研究顯示，衰弱症老年人之死亡率較無衰弱症老年人高出3至5倍。

部立台南醫院診斷「老年衰弱症」需評估3個項目，分別為1、是否體重減輕（3年內非計畫性體重減輕>5％）、2、是否不用手支撐可以起立坐下5次及3、過去1週內是否提不起勁來做事，符合一個項目定義為「衰弱前期」，符合2項或以上則定義為「衰弱症」。

▲衛生福利部台南醫院，設立全國新創抗衰弱「一條龍」服務，為老年人提供醫、養、護合一的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲衛生福利部台南醫院，設立全國新創抗衰弱「一條龍」服務，為老年人提供醫、養、護合一的服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李孟智院長表示，該院特色醫療除了與成大醫院間有著密切分級醫療、醫療雙向轉診合作、綠色通道的合作病房、手術支援、急診分流等深度合作項目外，今年還特別共建推出「抗衰弱一條龍服務」模式，規劃老年人從居家、社區、門診、住院到出院後的完整抗衰弱服務，這個帶狀服務橫跨醫院13個科室，並銜接上游醫學中心、下游衛生所、社區醫療、居家醫療及全責式日照中心（PACE），希望提供全國首屈一指的「抗衰弱一條龍服務」模式。
李孟智院長考察美國、歐洲及日本後，結合目前世界最先進的概念，台南醫院所提供的預防與醫療服務已不僅止於4段7級的疾病治療和安寧緩和醫療，更提前到前段的健康提升與健康篩檢，提前找出衰弱的潛在人群，轉介至抗衰弱整合門診，並根據其原因給予介入處理措施，才能真正預防及延緩老人後續失智與失能的問題。

抗衰弱一條龍服務是醫、養、護合一的服務，在門診有抗衰弱中心及整合門診服務；在社區提供民眾衛生教育、長照2.0及居家醫療服務；在住院部分有急性後期照顧病房（PAC）、抗衰弱住院共照團隊及出院準備服務計畫；出院後有出院準備銜接長照2.0社區整體服務計畫及居家醫療照顧等服務。

衛福部台南醫院為配合國家政策，長照的部分有護理之家、居家醫療、居家護理、安寧居家服務、社區醫療群、建置中的全責式日照中心及規劃中的玉井住宿式長照機構，醫院建構完整的老人照護園區從1989年的居家醫療、護理之家、安寧緩和病房、整合門診、PAC病房，至今年的全責式日照中心成立後，加上抗衰弱一條龍服務，將提供長者健康與樂活的完整服務。

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