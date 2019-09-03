ZARA香港部分門市暫停營業…陸網罵爆：滾出中國！官方回應了

▲zara深夜急發聲。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，香港有網民發起2、3日進行「三罷」（即罷工、罷市、罷課）。位於銅鑼灣時代廣場的連鎖時裝品牌ZARA2日於門外貼出告示，暫停營業1天，沒有解釋原因。此舉在大陸引發軒然大波，ZARA當晚臨近23點在微博急發聲，「擁護中華人民共和國領土主權的完整，一貫支持一國兩制。」

ZARA還進一步解釋，「公司從未支持罷工，也從未發表與此相關的任何言論或進行與此相關的任何行為。」此前，ZARA就「停業1天」回覆港媒時表示，港島區只有太古城的分店仍繼續營業，九龍區只有海港城分店暫停營業，新界區分店不受影響。

大陸網友罵爆，「風口浪尖作死」、「我拿你當同胞、你拿我當錢包」、「不要解釋了，直接關門吧」、「這個聲明一點都不走心」。

陸媒《環球時報》3日刊發社評，「ZARA香港門店週一停業，什麼意思？」社評指出，ZARA在香港的一些門店為什麼在這樣的敏感時刻關店一天？輿論對此提出質疑是有理由的，ZARA方面沒有為迅速消除這一質疑積極採取行動，客觀上已經形成「三罷」勢力所期待的某種呼應，ZARA的這一表現與香港社會止暴制亂的集體努力是一種非合作的態度，與大陸社會對香港恢復秩序的期待同樣不是一個方向。

社評還認為，ZARA需要做出鄭重說明並且糾正自己的做法，給香港愛國愛港的市民和大陸廣大公眾一個嚴肅的交代。