無視校方呼籲「取消罷課集會」　3000港中大學生擠爆百萬大道

▲ 港中大學生穿黑衣響應罷課行動 。（圖／翻攝自臉書／中大校園電台）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（2）日正逢新學年開始，香港學生團體趁此發動持續2天的罷課。儘管香港中文大學呼籲取消集會，但約3000名學生早上10點聚集在百萬大道，參與罷課行動與開學禮。該校學生會會長和9個書院代表均戴上頭盔及示威裝備，上台談及抗爭運動，且表示「歡迎新生入學」，隨後分享示威影片。

▲現場播放影片 。（圖／翻攝自臉書／中大校園電台）

根據《東網》報導，今早的罷課集會在中環愛丁堡廣場進行，而中文大學百萬大道下午3點半亦會舉行抗議活動，早上10點左右，就有大約3000人來到現場。前學生會會長張秀賢上台發言，中大之所以被稱為「暴大」，是因為一直以來抗爭前線都有中大學生的身影，現時的抗爭成本比5年前高，希望同學有長期抗爭的心態。

▲學生上台發言。（圖／翻攝自臉書／中大校園電台）

該校9個書院的代表亦表示，大家可自行決定是否罷課，鼓勵同學身為大學生，要運用大學較開放的環境去參與時事政治活動。學校方面則於今日淩晨1點發佈聲明，稱已聯絡中大學生會，鑑於過去2日香港多處發生嚴重暴力事件，盡力勸喻他們取消集會，以保障所有參與人士、中大成員及校園的安全。