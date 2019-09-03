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牽手穿越國道「時速破百車流急閃」　網：抄到歸天的捷徑⋯

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▲牽手穿越國道「時速破百車流急閃」　網：抄到歸天的捷徑⋯。（圖／翻攝爆料公社）

▲畫面中可看見至2人穿越高速公路的分隔島。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國道1號南下84公里湖口路段，2日上午竟有不要命的路人直接穿越時速破百的高速公路車陣，駕駛人嚇得紛紛煞車閃避，就怕不小心撞到對方因此被迫負責，所幸整並未造成任何人員受傷或事故，但這對誇張穿越高速公路的男女，卻因此被網友PO網爆料。國道警方接獲訊息後，雖立即到場查看，只可惜警方抵達現場時，不論南下或北上路段均無發現這對男女的行蹤，附近的湖口服務區也未找到2人。警方提醒，路人在公速公路行走非常危險，更可開罰3千元以上、6千元以下罰鍰。

網友在臉書社團《爆料公社》PO文指出，友人的行車紀錄器拍下2日上午有行人穿越高速公路。影片中疑似一對男女牽著一個小孩，在時速破百的車流中直接橫行徒步穿越，真是讓人捏了一把冷汗。網友也留言討論：「在台灣，撞到這種，也有責任的...」、「哇靠！找死嗎？」、「想找死也別到高速公路上去，會害更多人，還好，都沒事」、「好強喔！這是抄捷徑的概念啊⋯有萬分之一能抄到歸天的捷徑⋯」，更有網友認為，穿越高速公路的行人已經罔顧所有用路人的安全，應該要重罰。

國道警方表示，當天上午約在9點14分左右接獲通報，國道巡邏車立即趕到現場查看，只是不管南下、北上或是附近休息區都為見到男女蹤影，附近也未見車禍或是拋錨車輛以及交通壅塞的情況，研判這對男女已沿著匝道口離開。不過，行人穿越國道是非常要不得的行為，警方提醒，根據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，不得行駛或進入高速公路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，可處3千元以上、6千元以下罰鍰，提醒民眾務必遵守交通規則，切勿以身試法，以免發生意外。

▲牽手穿越國道「時速破百車流急閃」　網：抄到歸天的捷徑⋯。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友認為，穿越高速公路的行人已經罔顧所有用路人的安全，應該要重罰。

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