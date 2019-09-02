　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「喘息變窒息」悲歌　藍軍重批台南市府長照配套嚴重不足　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市國民黨團指出，長照問題造成家庭照顧者極大壓力，在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市國民黨團指出，長照問題造成家庭照顧者極大壓力，在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長照悲歌不斷，台南市議會國民黨團9月2日召開記者會，重批蔡英文政府和台南市政府，無視老年化國安問題，只用文青方式騙選票，地方政府長照人力和財源不足宣傳又不夠，申請長照床位等個2、3年是常事，申請喘息服務耗時甚久，任由長照悲歌一再上演。

國民黨團指出，民眾申請喘息服務耗時甚久，1年只有7到21天能喘息，因此很多「照顧者」殺人，都出自孝子女之手，長照悲歌層出不窮，國民黨團建議將長照納入健保，公部門應將里鄰長、醫院納入長照網絡，補足照護人力，不要有錢做旅遊補助，卻任由長照悲歌一再上演。

「長照悲歌何時了？喘息服務有多少？」，國民黨團書記長蔡育輝、議員林燕祝、蔡淑惠、李鎮國、洪玉鳳、許至椿、李中岑、林美燕、曾培雅在基層常常接獲選民投訴，照顧家中老人壓力大到難以承受，卻不知台南市政府能提供甚麼樣的協助？

▲台南市國民黨團指出，長照問題造成家庭照顧者極大壓力，在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為台南第一選區立委參選人的書記長蔡育輝指出，人口老化、少子化真的是國安危機，社會局提供的資訊，讓民眾看不到政府究竟在做甚麼，現有制度本不符社會需求也無法解決問題，預算和相關法律也不足，照顧長者真的有困難，各級政府應增加長照的硬體設備，好好規畫此長照區塊，要解決長照悲歌，只有將長照納入健保規畫才是良策。

第四選區立委參選人林燕祝議員，則是氣憤的拿著手板告訴大家，老年人口從2017年的322萬到2026年將到460萬人，占人口百分之20，照護員需求則從73.7萬人到2026年需要超過100萬的照護員，可是蔡英文政府嘴上說編列3百億的長照費用，實際上是基層的長照家庭，窮到必須借錢做長照，永康日前才發生受不了長照壓力，跳大排輕生的悲劇，社會局應主動將醫院納入通報源頭，打破由家人照顧的迷思，在這會期，詳實統計出，醫院通報多少件，完成多少件。

第五選區立委參選人蔡淑惠議員指出，一個城市的幸福指數有多高，長照落實與否是重要評估指標，蔡英文政府為救觀光，把很多預算花在吃喝玩樂，長期陪伴照顧家中臥床老人的民眾，精神壓力大，身體也負荷不了，卻完全享受不到這樣的旅遊福利，政府推出喘息服務也不符人民期待，根據媒體報導政府提供的喘息服務1年中只有7到21個小時，惟社會局認為這是錯誤的報導，應是7到21天，顯見政府宣導不力，就算時改為天，喘息也喘不過氣來，幾乎要窒息，政府應將預算花在社會的陰暗角落。

李鎮國議員表示，長照不是畫大餅，以永康為例，23萬人只有兩間日照中心，60個床位，要申請都要等半年以上，政府如果真的花這麼多前在長照，為何餅會越做越小？

議員曾培雅、林美燕、李中岑、許至椿、洪玉鳳也都重批社會局配套措施嚴重不足，揭牌時很熱鬧，結果台南市之老老照顧，或老弱照顧悲歌層出不窮，甚至有醫院將長照外包，讓長照服務打折又打折。

王家貞也拿著手板痛心的表示，連精神科醫師都說照顧殺人悲劇，都出自孝子孝女之手，顯見從中央的政策面到地方政府的執行面都不夠周全，只用菸捐夠嗎？地方民眾都沒有喘息服務可申請，才會在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生，長照是中央和地方政府不容逃避的責任。

▲台南市國民黨團指出，長照問題造成家庭照顧者極大壓力，在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市社會局長照管理中心指出，隨著高齡化及少子化人口結構改變，每個家庭都可能面臨長期照顧問題。家庭照顧者最常面臨的問題，是找不到可替換的照顧人力，為了給予家庭照顧者更多的支持，台南市提供居家喘息、機構喘息、日間照顧中心喘息、小規模多機能夜間喘息、巷弄長照站臨托等5種類型的「喘息服務」，總計有146家特約喘息單位，可即時提供有長照需求的家庭協助。

社會局指出，衛生褔利部推動長照2.0政策，為減輕家中有失能長輩的照顧負擔，特別設置全國「1966長照專線」受理諮詢、申請長照服務、喘息服務等，給予家庭照顧者支持以緩解照顧壓力。今年起社會局分別於新營、佳里、麻豆、東區及玉井等開辦5處家庭照顧者支持服務據點，提供照顧技巧指導、心理協談、紓壓活動及電話關懷等等服務。

社會局也會加強對「家中無替代照顧人力者」、「照顧者有自殺意念」及「有家暴情事」等3大類高風險家照者主動介入提供各種長照及喘息服務，以減輕照顧者的照顧壓力，預防照顧悲劇發生。

▲台南市國民黨團指出，長照問題造成家庭照顧者極大壓力，在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局強調，台南市積極建構完善的長照服務網，每年持續增加長照經費預算，並積極與民間單位簽訂長照特約服務，提供受照顧者與照顧者多元的服務，呼籲民眾有照顧需求時，一定要主動撥打「1966」長照專線求助。社會局亦連結民政網絡里長、社區理事長、里幹事等主動發掘社區長照需求個案，積極宣傳長照資源，也希望市民朋友一起來守護，能讓更多未被看見的家庭照顧者獲得支持與協助。台南市各項長照服務資訊請上台南市政府社會局長期照顧管理中心網站查詢，或洽台南市政府社會局長期照顧管理中心06-2931233。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
舊款iPhone下殺七折！ 買不起新iPhone等這天後
中和等紅燈「美背太銷魂」！本尊正面曝 …清純女神美翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挺視障按摩師　宜縣推消費打卡送switch主機、掃地機器人

「喘息變窒息」悲歌　藍軍重批台南市府長照配套嚴重不足　

台南中元普渡環保祭祀　減少空污守護家園

台南市消防局長李明峯率團赴日　靜岡縣觀摩綜合防災演練

台南白河住宅火警　4戶民宅頂樓加蓋鐵厝被燬

屏東「單身及婚育租金補貼」9/2起開辦　單身最高補貼2600元

屏東林管處每公斤5元收購小花蔓澤蘭　即日起到10月底止　

全台最美眷村市集在這裡！　馬村市集推出7個主題活動

影／何謂新三民主義　韓國瑜：民不聊生、民氣可用、民心思變

苗栗卓蘭午後大雷雨　夾雜1公分冰雹…民眾嘖嘖稱奇

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

挺視障按摩師　宜縣推消費打卡送switch主機、掃地機器人

「喘息變窒息」悲歌　藍軍重批台南市府長照配套嚴重不足　

台南中元普渡環保祭祀　減少空污守護家園

台南市消防局長李明峯率團赴日　靜岡縣觀摩綜合防災演練

台南白河住宅火警　4戶民宅頂樓加蓋鐵厝被燬

屏東「單身及婚育租金補貼」9/2起開辦　單身最高補貼2600元

屏東林管處每公斤5元收購小花蔓澤蘭　即日起到10月底止　

全台最美眷村市集在這裡！　馬村市集推出7個主題活動

影／何謂新三民主義　韓國瑜：民不聊生、民氣可用、民心思變

苗栗卓蘭午後大雷雨　夾雜1公分冰雹…民眾嘖嘖稱奇

冰箱食物莫名消失...她裝監視器抓到兇手　網笑：連姐夫也吃了

海豹貓玩「時間暫停」定格超過1分鐘　網友揉眼：這是娃娃吧！

房東催繳租金驚見「貓屍」躺地　承租人「貓爺爺」曾因虐貓遭罰

開槍騷擾前女友拒捕倒車衝撞！警開2槍...恐怖情人倒臥墓園

台股收盤上漲16點　三大法人全數買超...季線壓力難攻破

低收戶假冒富二代！誆擁超跑「義大利神獸」吸金27億　陳風廷逃亡留爸獨擔

流感兒病哭！幼教妹陪說話「被吐滿口」中標…高燒飆39度　家長冷回她心寒

變態阿伯性侵母牛上癮　全裸被逮還對著警察笑：學朋友好玩的

高市力推太陽光電屋頂　最快8年回本還倒賺「綠金」

中職／最強復古祭　獅王神轎創意製作限量報名

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

地方熱門新聞

桃園馬村市集　推出7個主題活動

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

眷村美味　何家琪萬巒製作有機「..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

新三民主義　韓國瑜：民不聊生、..

色男硬上老情人　地院法官判2年

運河星鑽9月27日即將通車啟用

怎麼治療難抉擇　醫病共決策

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍..

卓蘭大雷雨　夾雜1公分冰雹

屏東單身及婚育租金補貼　單身最..

菲籍移工台南安平溺斃專案核發慰..

桃園市新住民協會成立　守護民主

更多熱門

相關新聞

台南中元普渡環保祭祀護家園

中元節是台灣傳統祭祀先人與犒賞好兄弟之時節，台南市環保局尊重民俗兼顧環保原則下，推動以功代金、紙錢集中燒等政策，2019年統計8月1日至29日中元普渡期間紙錢集中載運量超過340公噸，以功代金現場擺攤及超商響應人數達1841人、金額98萬元，相較2018年度中元期間皆成長約1成。

台南白河4戶民宅頂樓加蓋鐵厝被燬

台南台20乙線小貨車追撞工程車　駕駛送醫

吹風機吹太久！嬰二度燒傷　護理師：痛苦程度不高

菲籍移工台南安平溺斃專案核發慰問金

關鍵字：

喘息窒息悲歌藍軍台南長照配套

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

好市多中和店將實施新政策　網推爆

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

雞排店打外送員　總部：解除加盟

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面