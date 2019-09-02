「喘息變窒息」悲歌　藍軍重批台南市府長照配套嚴重不足　

▲台南市國民黨團指出，長照問題造成家庭照顧者極大壓力，在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長照悲歌不斷，台南市議會國民黨團9月2日召開記者會，重批蔡英文政府和台南市政府，無視老年化國安問題，只用文青方式騙選票，地方政府長照人力和財源不足宣傳又不夠，申請長照床位等個2、3年是常事，申請喘息服務耗時甚久，任由長照悲歌一再上演。

國民黨團指出，民眾申請喘息服務耗時甚久，1年只有7到21天能喘息，因此很多「照顧者」殺人，都出自孝子女之手，長照悲歌層出不窮，國民黨團建議將長照納入健保，公部門應將里鄰長、醫院納入長照網絡，補足照護人力，不要有錢做旅遊補助，卻任由長照悲歌一再上演。

「長照悲歌何時了？喘息服務有多少？」，國民黨團書記長蔡育輝、議員林燕祝、蔡淑惠、李鎮國、洪玉鳳、許至椿、李中岑、林美燕、曾培雅在基層常常接獲選民投訴，照顧家中老人壓力大到難以承受，卻不知台南市政府能提供甚麼樣的協助？

身為台南第一選區立委參選人的書記長蔡育輝指出，人口老化、少子化真的是國安危機，社會局提供的資訊，讓民眾看不到政府究竟在做甚麼，現有制度本不符社會需求也無法解決問題，預算和相關法律也不足，照顧長者真的有困難，各級政府應增加長照的硬體設備，好好規畫此長照區塊，要解決長照悲歌，只有將長照納入健保規畫才是良策。

第四選區立委參選人林燕祝議員，則是氣憤的拿著手板告訴大家，老年人口從2017年的322萬到2026年將到460萬人，占人口百分之20，照護員需求則從73.7萬人到2026年需要超過100萬的照護員，可是蔡英文政府嘴上說編列3百億的長照費用，實際上是基層的長照家庭，窮到必須借錢做長照，永康日前才發生受不了長照壓力，跳大排輕生的悲劇，社會局應主動將醫院納入通報源頭，打破由家人照顧的迷思，在這會期，詳實統計出，醫院通報多少件，完成多少件。

第五選區立委參選人蔡淑惠議員指出，一個城市的幸福指數有多高，長照落實與否是重要評估指標，蔡英文政府為救觀光，把很多預算花在吃喝玩樂，長期陪伴照顧家中臥床老人的民眾，精神壓力大，身體也負荷不了，卻完全享受不到這樣的旅遊福利，政府推出喘息服務也不符人民期待，根據媒體報導政府提供的喘息服務1年中只有7到21個小時，惟社會局認為這是錯誤的報導，應是7到21天，顯見政府宣導不力，就算時改為天，喘息也喘不過氣來，幾乎要窒息，政府應將預算花在社會的陰暗角落。

李鎮國議員表示，長照不是畫大餅，以永康為例，23萬人只有兩間日照中心，60個床位，要申請都要等半年以上，政府如果真的花這麼多前在長照，為何餅會越做越小？

議員曾培雅、林美燕、李中岑、許至椿、洪玉鳳也都重批社會局配套措施嚴重不足，揭牌時很熱鬧，結果台南市之老老照顧，或老弱照顧悲歌層出不窮，甚至有醫院將長照外包，讓長照服務打折又打折。

王家貞也拿著手板痛心的表示，連精神科醫師都說照顧殺人悲劇，都出自孝子孝女之手，顯見從中央的政策面到地方政府的執行面都不夠周全，只用菸捐夠嗎？地方民眾都沒有喘息服務可申請，才會在身心俱疲下選擇殺人或自殺來結束悲慘的長照悲苦人生，長照是中央和地方政府不容逃避的責任。

台南市社會局長照管理中心指出，隨著高齡化及少子化人口結構改變，每個家庭都可能面臨長期照顧問題。家庭照顧者最常面臨的問題，是找不到可替換的照顧人力，為了給予家庭照顧者更多的支持，台南市提供居家喘息、機構喘息、日間照顧中心喘息、小規模多機能夜間喘息、巷弄長照站臨托等5種類型的「喘息服務」，總計有146家特約喘息單位，可即時提供有長照需求的家庭協助。

社會局指出，衛生褔利部推動長照2.0政策，為減輕家中有失能長輩的照顧負擔，特別設置全國「1966長照專線」受理諮詢、申請長照服務、喘息服務等，給予家庭照顧者支持以緩解照顧壓力。今年起社會局分別於新營、佳里、麻豆、東區及玉井等開辦5處家庭照顧者支持服務據點，提供照顧技巧指導、心理協談、紓壓活動及電話關懷等等服務。

社會局也會加強對「家中無替代照顧人力者」、「照顧者有自殺意念」及「有家暴情事」等3大類高風險家照者主動介入提供各種長照及喘息服務，以減輕照顧者的照顧壓力，預防照顧悲劇發生。

社會局強調，台南市積極建構完善的長照服務網，每年持續增加長照經費預算，並積極與民間單位簽訂長照特約服務，提供受照顧者與照顧者多元的服務，呼籲民眾有照顧需求時，一定要主動撥打「1966」長照專線求助。社會局亦連結民政網絡里長、社區理事長、里幹事等主動發掘社區長照需求個案，積極宣傳長照資源，也希望市民朋友一起來守護，能讓更多未被看見的家庭照顧者獲得支持與協助。台南市各項長照服務資訊請上台南市政府社會局長期照顧管理中心網站查詢，或洽台南市政府社會局長期照顧管理中心06-2931233。

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