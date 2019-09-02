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台南中元普渡環保祭祀　減少空污守護家園

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▲台南市環保局尊重民俗兼顧環保原則下，推動以功代金、紙錢集中燒等政策，獲民眾支持肯定。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局尊重民俗兼顧環保原則下，推動以功代金、紙錢集中燒等政策，獲民眾支持肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中元節是台灣傳統祭祀先人與犒賞好兄弟之時節，台南市環保局尊重民俗兼顧環保原則下，推動以功代金、紙錢集中燒等政策，2019年統計8月1日至29日中元普渡期間紙錢集中載運量超過340公噸，以功代金現場擺攤及超商響應人數達1841人、金額98萬元，相較2018年度中元期間皆成長約1成。

環保局長林淵淙表示，在市民、社區大樓、商家踴躍響應紙錢集中燒及以功代金下，今年中元期間申請載運次數達454次、共計超過340公噸集中載運量，而100年起至今累積載運量已將近9550公噸，顯見集中燒業務的成果。以功代金方面，100年起至今累計金額達到1300萬元，若將響應金額換算成紙錢量，等同減燒約290公噸紙錢，減少約430公噸二氧化碳（CO2）及700公斤細懸浮微粒（PM2.5）的排放。

台南市以功代金政策，鼓勵市民以實際行動減少紙錢的燃燒量，將省下來的金額助弱勢積功德。以功代金所募得的善款將由9個社福團體及社會局妥善運用，幫助所需要的家庭或民眾，讓市民們的愛心散播在各個角落。

為了答謝市民的愛心，環保局預計於中元期間後9月下旬在台南市台灣首廟天壇舉辦謝恩祈安迴向法會，感謝各界支持中元普渡紙錢減量並替市民祈福平安，使整體中元普渡作業功德圓滿謝恩達成。

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