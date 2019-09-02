驚傳恐怖外送員騷擾女顧客　兩大美食外送平台出面回應

▲美食外送好方便，但有女顧客卻遭外送員騷擾，讓用戶對於外送平台有個資外洩隱憂。（示意圖／翻攝自foodpanda官網）

記者洪菱鞠／台北報導

美食外送平台夯，但驚傳有女性消費者控訴遭foodpanda恐怖外送員騷擾，另也有外送員被踢爆創立群組分享正妹的地址電話，而個資外洩情形過去也發生在藝人身上，像是蘿莉塔就被Uber eats外送員公開過住家地址。對此，兩大外送平台分別回應目前的管理作法。

foodpanda表示，目前消費者透過APP下單後，外送員可透過傳訊息或電話來聯繫，但電話仍是公開資訊，這部分系統將持續優化改進外，平台方面也努力控管防止洩露個資風險，除了關注群組或不同平台是否有類似情況，消費者也可直接申訴，一但接獲投訴，將由相關單位進行調查，由於合作中明確提到不可騷擾消費者或以任何形式洩露消費者資料，若發現外送員違反，將中止承攬合約。

Uber Eats則回應，針對個資疑慮，基本上，外送員只能看到消費者姓名和外送地址兩項資料，而不論通話或傳訊息，APP皆採匿名作法，不會顯示任何電話號碼，外送員與訂餐用戶僅限送餐過程中可以透過APP聯繫，而所有訊息在餐點送完之後就結束，無法再撥打；若有違反平台社群規範事宜，通報經確認後，將對合作外送員停權處理。雖然兩年剛進軍台灣的時候，確實有發生過個資外洩案例，但在規範約束下，已經一年多沒再發生類似事件。

此外，為了把餐點送達消費者指定的地點，外送員一定要知道地址才能送，但消費者若有顧慮不想寫得太明確，foodpanda、Uber Eats表示，有些訂餐用戶的作法是送到大樓門口，之後再下樓拿取，或是輸入巷口、公園等；另有任職過這兩家的外送員建議，住公寓的話，假如門牌是100號，就填102號或填1樓，取餐後仍不放心，可等外送員離去再上樓。