被窺視的感覺…更衣室外有手機　女服務生好奇一看竟在錄影！

▲餐廳女服務生被男同事偷拍，更衣過程全被看光。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者孫于珊／台北報導

台北市天母SOGO百貨內一家義式餐廳服務生紀姓男子，竟想窺視女同事的「內在美」，於是用手機偷拍她們的更衣畫面，赤裸或清涼模樣全被看光光，女同事發現「鏡頭」後憤而報警！紀男起初還不停辯解、否認犯行，但經法官勘驗證據畫面，紀男百口莫辯認了，被依《妨害秘密罪》判處拘役50日，得易科罰金，全案可再上訴。

判決書指出，2018年11月11日，紀男把1支手機置放在背包側邊袋子後，將手機鏡頭朝外且調整為錄影模式，然後把背包放在餐廳更衣室內的牆角鞋架上，以此方式竊錄2名陳姓女同事的更衣畫面與上半身僅著內衣等隱私部位。直到當日下午4時許，女同事才發現被偷拍，隨即告知外場主管後報警。

紀男一開始還喊冤稱，他平常都會帶2支手機，習慣放在背包側邊袋子的舊手機是用來聽音樂，且因背包側邊還有放雨傘，所以手機才會露出來；並表示他不知道為何會有錄影情形，應該是誤觸到手機的攝影功能；對於調整手機角度的指控，他也說只是用手在清潔手機背面的汙垢而已。

但勘驗結果卻完全打臉紀男說法，背包側邊袋子很大，足以容納雨傘與手機、畫面也看出紀男很熟練架設角度等。因此法官審酌，紀男行為已造成2名女子身心恐懼、內心留下難以抹滅的陰影，破壞社會善良風俗，實屬不該！雖然最初否認犯行，但最後坦承犯行，態度尚可，也表達有和解意願，在考量一切情狀後，將他依《妨害秘密罪》判處拘役50日，得易科罰金5萬，並沒收偷拍手機。

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