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「聯合國愛心媽媽」超騙！神奇藥水白紙洗成鈔票她也信…320萬飛了

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英鎊。（圖／達志影像）

▲曾女謊稱有一種藥水滴在綠紙上後就會變英鎊紙鈔，她要借錢買該藥水！（示意圖／達志影像）

記者孫于珊／台北報導

一名曾姓女子未受託辦理聯合國國際孤兒遺產繼承事宜，也沒有在馬來西亞有受贈或繼承鉅額遺產，更無外國將軍攜帶鉅額美金來台興建國際孤兒村等情事，但5年前，她竟然自稱是聯合國愛心媽媽，短短1個月內就騙走一名劉姓子320萬元！經查發現，曾女有類似前科，法官依《詐欺罪》判她1年10月，全案仍可上訴。

判決指出，2014年6月間，曾女在台北地下街對劉女佯稱她是聯合國愛心媽媽，國際孤兒在馬來西亞有遺產，需要支付管理費才能領回，只有她才有資格辦理，並要在桃園買地蓋國際孤兒村，有一名外國將軍會攜帶鉅額美金來資助興建，目前已抵達桃園機場，但該筆美金遭海關人員查扣，因此她急需借用資金，等領到遺產後即可返還。

甚至承諾，事成後將給予借款金額一倍的利潤等語，並出示不實的外文資料及交付1張50英鎊紙鈔等來取信劉女，致劉女掉入陷阱，一個月內共匯款計320萬元！直到劉女持曾女交付的支票兌現未果，才查覺受騙。

但曾女堅稱她所言全部屬實！更扯的是，她還說，在2014年8月27日有帶吳姓、鍾姓及張姓朋友等人去馬來西亞見一名英國將軍，該將軍把藥水滴在一張張綠色的紙上後，即變成英鎊紙鈔，而這些也是國際孤兒的遺產，因此她需要錢購買藥水，還要支付手續費、管理費，才要向劉女借錢。

劉女則指出，她一開始其實不相信，是因為曾女拿一張「綠紙變英鎊」的50元紙鈔給她後，拿去銀行確認是真鈔，加上曾女嘴巴很會講，又表現地很誠懇，才會相信她，匯款完後，曾女便開出12張「假本票」金額合計是640萬元給她。劉女強調，若她知道做愛心、蓋孤兒村的事情不是真的，當然就不會借錢了！

其實曾女於2015年間就與詐騙集團以類似手法騙了3名被害人，被依3個《詐欺罪》判2年6月定讞。法官認為，這次曾女又落網，犯後還飾詞卸責，態度非佳，迄今也未與劉女達成和解，雖然2018年5月鑑定出曾女有妄想症，但已事隔3年，無法證明曾女在犯案時有精神症狀。因此考量一切情狀後，依《詐欺罪》判她1年10月徒刑。

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