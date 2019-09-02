電梯螢幕成為市政、警政第一線資訊平台　柯文哲也說讚

▲「2019台北智慧城市論壇」由市商會智慧城市新商業委員會主委王令麟（右三）主持，台北市長柯文哲（右四）特別出席與會。（圖／記者徐文彬攝，下同）



記者徐恩樂／台北報導



「2019台北智慧城市論壇」由市商會智慧城市新商業委員會主委王令麟主持，台北市長柯文哲特別出席與會，期盼未來在交通、經濟、醫療、教育及治安層面導入全新作法，讓台北成為更先進的國際城市。其中，分眾傳媒提出「樓宇電梯資訊平台」連結新科技，讓電梯螢幕能夠整合市政、警政、防災應用，提高社區安全，柯文哲看了也大表讚許，市府相關局處將研擬實施 。

▲分眾傳媒董事長林昱分享「樓宇資訊平台」服務內容。



分眾傳媒董事長林昱在智慧城市論壇中分享，現在推行的樓宇資訊平台，全台合作商辦大樓佔1,200棟，接觸上班族大高達400萬人，透過電視螢幕接收訊息，商業型態廣告包含商家促銷優惠、品牌宣傳等，雙北市多達16家商辦大樓進駐機台，南港軟體園區、中油大樓、世紀金融、大都會時代總部等，合作成功案例包含：台北馬拉松、台北世大運等活動，目標預計2023年進駐57,000棟大樓，響應智慧城市政策。

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▲樓宇電梯螢幕可做為市政警政公告資訊平台，有助社區安全與防災、公益宣導等多重功能。(圖／分眾傳媒提供)

另外，今年6月開始，住宅區則進駐400多棟大樓，民眾等電梯時能夠善加利用時間，透過小螢幕資訊落實三大社區安全面向，除了商業廣告之外，即時發布社區大樓重大資訊，讓居民暸解住宅地段的發展與動態，第二強調「警政安全社區化」透過警察局連線，保障每戶家庭安全，第三則是「環保減碳」落實綠色無紙化，訊息直接內建更換，不僅提升電梯內空間美感，也降低傳統紙本反覆撕除的不便。





▲王令麟強調，大樓導入智慧化，最大效益是能成為政府公部門的得力助手。



市商會智慧城市新商業委員會主委王令麟強調，「大樓智慧化、科技化及互聯網化是絕對要走的一條路，最大效益是能成為政府公部門的得利助手。」進入5G科技時代，即時性的聯播網內容涵蓋範圍更豐富多元，除了商業廣告，同時連動社區大樓公告與市政府區公所政令宣導，才能第一時間抓住市民眼球，提供有效、有利的訊息。

林昱進一步解釋，雙北市政府正轉型單向傳播模式，現階段正洽談警政、公益內容來連線建置，目的是讓社區和各地警局訊息流通，例如小偷竊案、強暴猥褻案，第一時間透過機台布達可疑嫌犯特徵，告知鄰近的居民，提醒防範宵小，加強守護社會治安，也可即時播地震資訊與重大新聞等內容。