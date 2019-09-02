柯文哲出席市商會新辦公室揭牌　預告悠遊卡電子支付將有革命性改變

▲台北市長柯文哲(左3)出席台北市商業會新辦公室揭幕，並參加由市商會智慧城市新商業委員會主委王令麟(左2)主持的智慧城市論壇。（圖／記者徐文彬攝，下同）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲2日出席「台北市商業會新辦公室揭牌啟用」活動時指出，智慧城市是台北市重要的施政目標，他希望市商會可繼續扮演政府跟產業溝通橋樑，看有什麼可以互相努力，讓台北成為更先進的國際城市。

柯文哲下午出席「台北市商業會新辦公室揭牌啟用」活動，與市商會理事長王應傑一起揭牌，在場有台北市產發局長林崇傑、台北市資訊局長呂新科、市商會理監事們、智慧城市新商業委員會成員共同觀禮。

在揭牌儀式結束後，由商業會常務理事暨智慧城市新商業委員會主委王令麟主持「台北市商業會智慧城市新商業委員會2019年會議」，而柯文哲於會前發表簡短談話。

柯文哲表示，2018年台北市在餐旅、旅館業是成長的，目前8月1日禁止自由行，還在看數字變化，但總體來說，2018年旅館業跟餐飲業是沒有傷到的；他認為，成功秘訣在於，台北將5000人的活動全部列管，每個局處都要列管，納入知識管理系統，每次辦完活動都要開檢討會。

柯文哲指出，以前辦活動就辦，但現在要求「在地化、國際化、產業化」。他笑說，在地化就是連結里長跟在地產業，而國際化則是要求要有一定水準，「至於產業化，我都跟局處長講，沒有賺到錢都是屁話」。

柯文哲舉例，士林官邸辦理「菊花展」，17年進出就61萬人，現在進去有福利社，有悠遊卡可以刷；另外，大佳河濱公園舉辦端午節划龍舟，三天進去出來就5萬人，「以前這些錢都沒有充分賺到。」

柯文哲認為，關鍵在於政府控制的，是大量的小額消費，這個概念來自於成功舉辦的台北燈節，西門町生意好到翻掉，「台北就是大量小額消費，賺到一定的錢，就會開始提高價格，就可以漸漸把台北市的經濟水準拉高，大量小額消費可帶動台北經濟發展」。

柯文哲特別提到「悠遊卡」，今年底之前，悠遊卡電子支付正式上線使用，這會有革命性改變台北的商業行為，「以後不發電子發票的商店，很難跟台北市政府做生意，全部都用電子」。

首先，柯文哲瞄準22萬名的學生，小學、國中跟高中，236個學校，還有8萬名公務員，以及老人經濟。在老人經濟方面，他認為，每一位老人都有敬老卡，480元的經濟還沒有發揮。

在學校方面，柯文哲表示，接下來無人商店上線，悠遊卡電子支付上線，孩子上學，媽媽可以用手機給孩子50元，學生就有50元可以刷，並且用人工智慧販賣東西；另外，由於悠遊卡綁學生證，就是實名制，學生一嗶，就知道誰買的，知道買了什麼東西，晚上媽媽一看就知道孩子買了什麼。

柯文哲表示，22萬名學生用悠遊卡無現金消費，在明年二月全部完工，學校外面商店也會被迫跟進，「無現金交易，明年二月就會衝破了」。