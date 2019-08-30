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國軍藏高手！匠人魂影片「修軍艦的人」　空拍剪輯配樂成亮點

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▲▼ 國軍藏高手！匠人魂影片「修軍艦的人」　空拍剪輯配樂成亮點。（圖／文化總會提供）

▲國軍藏高手！匠人魂系列影片「修軍艦的人」，空拍剪輯配樂成亮點。（圖／文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

為了紀念九三軍人節，文化總會去年與國防部合作《匠人魂》影片「製傘的人」後，今年再度合作拍攝「修軍艦的人」，影像採雙攝影拍攝手法，而剪輯與配樂，都是軍事新聞通訊社的國軍弟兄一起參與製作操刀完成，影片一出，也讓網友對中華民國國軍的臥虎藏龍大為驚豔，紛紛讚「超有質感！」「平實卻動人，拍得真好。」

▲▼ 國軍藏高手！匠人魂影片「修軍艦的人」　空拍剪輯配樂成亮點。（圖／文化總會提供）

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文總今（30）日發布《匠人魂》#19海軍篇影片「修軍艦的人」，內容介紹現年47歲甫獲今年國軍楷模，服役於馬公後勤支援指揮部，俥鑄場領班的黃天來士官長，他1991年起在海軍服務，28年的從軍生涯，從技師變領班，從負責俥製各類零件供軍艦使用，到軍艦修復與改造經驗，帶領團隊跟著船艦科技進行創新，同時也引領軍中弟兄，將海軍精神與專業素養經驗傳承下去。

文總副秘書長李厚慶表示，這次《匠人魂》主角——海軍俥鑄場領班黃天來士官長，是相當資深的軍艦修護者，不僅修復軍艦，還研發重要配件，包括過去海軍的主力戰艦現已退役的「陽字號」，以及現役軍艦成功級、中字號、大字號、FAB艇、光六艇等，都有黃士官長維修與研製所需配材的痕跡。

李厚慶說，黃天來士官長善寫書法，受父親木工職業的影響，在敲敲打打的環境中成長，以書寫修持心性，從美學領悟到人生哲學，運用在需要精密設計與耐心態度的俥鑄工程，相得益彰的呼應，不僅保留嚴謹的匠人精神，也為傳承經驗的永續發展，注入源源不絕的動力。

▲▼ 國軍藏高手！匠人魂影片「修軍艦的人」　空拍剪輯配樂成亮點。（圖／文化總會提供）

為了呈現軍艦壯盛航行的畫面，帶出海軍後勤的精實實力與難能可貴的珍稀畫面，郭家良中校與周昇煒少校克服澎湖地區的陣陣強風，進行中字號坦克登陸艦進乾塢大修的空拍畫面。

謝宏檜少校不僅是全程攝影師，更兼後製剪輯；而呂尚俞中尉為本次影片配樂混音創作，也是一大亮點！李厚慶特別感謝軍聞社弟兄傾力合作，參與本次《匠人魂》影片拍攝製作計畫，忠實精采呈現「修軍艦的人」黃天來士官長的匠人精神。

▲▼ 國軍藏高手！匠人魂影片「修軍艦的人」　空拍剪輯配樂成亮點。（圖／文化總會提供）

文化總會自2017年8月起，在傳統技藝與創新技藝領域中，訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，拍攝《匠人魂》系列短片，呈現台灣百工百業的底蘊朝氣與豐沛能量，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，堪稱台灣最具溫度的原創匠人影像。

本集《匠人魂》#19海軍篇影片「修軍艦的人」已經上架，網友可至中華文化總會官網（https://www.gacc.org.tw）或臉書粉絲團（http://bit.ly/2PpsZ3d）線上觀看。

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