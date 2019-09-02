月子中心吹風機吹太久！嬰下半身二度燒傷　護理師：幼兒感受痛苦程度不高

▲陳父說，小孩日後進行植皮、減少傷痕的外科手術費用，造成一輩子自卑痛苦。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一間月子中心呂姓護理師拿吹風機吹烘出生僅三周男嬰臀部時，因疏忽未注意時間造成他全身10%二度燒燙傷，讓爸媽氣得提告共求償600萬元。對此，月子中心林姓負責人和呂女則稱，幼兒感受痛苦程度不高，請求撫慰金顯然過高。法官認為，這傷害終究是終身性傷痕，對男嬰身心發展必產生影響且無法抹滅，判護理師和月子中心共得賠償70萬元。

判決指出，陳父主張，2016年3月29日和月子中心簽約，小孩和妻子同年9月12日入住；同年10月1日，呂女未注意吹風機時間，過度吹烘造成小孩兩側臀部、大腿、生殖器大面積燙傷。

陳父指控，呂女緊急通知林姓負責人協助處理，林竟違反燒燙傷處理原則，要求其他護理師拿取冰塊放入水盆，將小孩受傷位置浸入冰水盆冰敷冷卻，造成二次傷害，導致小孩受有二度燒燙傷，占總體表面積10%。

▼男嬰受有二度燒燙傷，占總體表面積10%。（圖／示意照／翻攝LibreStock免費圖庫）

陳父說，小孩日後進行植皮、減少傷痕的外科手術費用，造成一輩子自卑痛苦；她和妻子因喜獲麟兒欣喜不已，孰料稚子無端遭此橫禍，請求被告連帶給付小孩400萬元，他和妻子各100萬元。

呂女和林女則稱，依成大醫院說明費用為20萬元至30萬元而已，又嬰兒是幼兒，感受痛苦程度不高，請求精神慰撫金顯然過高；又因嬰兒所受傷害情節非重大，父母不得請求慰撫金，縱可請求其金額亦屬過高。

刑事部分，呂女經二審判決4月徒刑確定。民事部分，台南高分院法官詢問成大醫院醫療費用，院方回函，「手術需全身麻醉及病房費用，每次約需10萬元。分2次或3次全部切除，則端視病人皮肉鬆緊度而定，總共費用需20、30萬元。手術時機則建議大於3歲。」

▼法官認為，被害人受傷時是僅出生三周嬰兒，雖無法言語但其痛苦必大。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

法官認為，被害人受傷時是僅出生三周嬰兒，雖無法言語但其痛苦必大，且受傷部位固然可外科手術去除至線性疤痕程度，且左後臀部又是內褲遮蓋範圍，在外觀上非暴露於外者，但終究是終身性傷痕，對身心發展必產生影響且無法抹滅。

法官表示，這對在同一地點做月子的新手媽媽而言，母子連心，其感受實難以形容與想像，對初為人父的原告亦同受重大打擊；呂女初入職場經驗不足，造成此次傷害亦甚自責，和院方事後也用心照顧補償男嬰，判賠償男嬰50萬元，連帶給付父母各10萬元。全案可上訴。