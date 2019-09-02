「2019 Hot Toys年度展」三創開跑　漫威、星戰、DC珍藏人偶盡出

▲2019 Hot Toys年度展在三創生活園區開展，有許多珍藏人偶可開眼界。（圖／三創生活提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

由野獸國主辦的玩具盛事「2019 Hot Toys年度展」，近期在三創生活園區開跑，主打首次在台曝光、近百款超夯官方電影授權珍藏人偶，除了漫威宇宙、星際大戰知名系列之外，克里斯多夫諾蘭的DC宇宙角色《黑暗騎士》、《牠:第二章》也有可珍藏的商品登場。

今年適逢漫威影業集10年大成之作最終章《復仇者聯盟：終局之戰》上映，會場也除了帶來一系列電影1／6比例珍藏人偶作品，包括擬真度極高的1：1鋼鐵人馬克85、與美國隊長雕塑級雕像，還有用真實比例打造電影中的「奈米手套」，東尼史塔克胸口的「核心反應爐」以及驚奇隊長的呼叫器等高端收藏藝品，加上最新《蜘蛛人：離家日》相關動畫電影及電玩，共計超過50款漫威珍藏人偶現身。

▲《復仇者聯盟：終局之戰》鋼鐵人MK85 戰損款1：6比例珍藏人偶套裝特別版，售價19,400元。

年底即將上映的《星際大戰：天行者的崛起》預計將再掀起一陣星戰熱潮，除展出電影中帝國新兵種西斯風暴兵外，更有其他數十款經典角色，其令人感到恐懼加上著名的機械腳的《星際大戰外傳：韓索洛》達斯魔，以及《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》中由安納金天行者所駕駛的1／6比例絕地戰機。

▲《復仇者聯盟：終局之戰》鋼鐵愛國者1：6比例珍藏人偶，售價14,500元。

《黑暗骑士》展出重點則是由正轉邪的雙面人，其右半邊正常人左半邊被火毀容的面貌，在設計團隊多年累積的精湛的高超工藝技術下塑成；經典恐怖片《牠》續作《牠:第二章》也將上映，特別搶在電影上映前，為影迷們帶來有著浮誇妝容以及詭異笑容的小丑「潘尼懷斯」Pennywise 1：6比例珍藏人偶，其傳神的神韻讓人不由自主的感到恐懼。

▲《黑暗骑士》雙面人1：6比例珍藏人偶限定版，售價7,600元。



「2019 Hot Toys年度展」展出時間至9／8，免費開放入場，推出多款限定商品，《漫威蜘蛛人》 蜘蛛人緋紅蜘蛛戰衣款、《蜘蛛人：離家日》蜘蛛人電影宣傳版、《星際異攻隊2》史丹利1：6比例珍藏人偶限定版、《黑暗骑士》雙面人限定版；而《Marvel：超級爭霸戰》毒侍、《蜘蛛人：返校日》蜘蛛人、《蜘蛛人：返校日》蜘蛛人豪華版、《復仇者聯盟：終局之戰》鋼鐵人MK85戰損款則開放預購，以上產品均為限量。

▲《漫威蜘蛛人》 蜘蛛人緋紅蜘蛛戰衣款 1：6比例珍藏人偶限定版。售價7,600元。

▲火箭1：6比例珍藏人偶 ，售價6,500元。

▲《Marvel：超級爭霸戰》毒侍1：6比例珍藏人偶特別版，售價12,500元。

▲《星際異攻隊2》史丹利1：6比例珍藏人偶限定版，售價8,400元。