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做得再逼真仍有破綻！3C達人開箱山寨AirPods、5招教你破解

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▲▼盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

▲現在網路上出現了許多價格便宜的盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

想買AirPods耳機的果粉，總會因為價格得再三思考；現在網路上出現了一款號稱是「工廠流出正貨」的AirPods，價格僅有官網上的一半，不但有跟AirPods一樣的配對動畫、配對時間一樣快，且機身根本看不出來哪裡有異，吸引了不少消費者購買。不過3C達人Tim哥提醒，所謂「便宜沒好貨」，這些所謂的流出正貨其實都是假貨！若想要確定自己買的是真是假可以透過5招辨別。

序號查詢：在AirPods外盒上會載明耳機序號，消費者可以上官網查詢，來快速辨別這副耳機是正版還是盜版。

▼要確認自己是不是買到盜版AirPods，可上官網查詢序號。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

外盒質感：如果拿正版與盜版的AirPods外盒相比，就可以明顯地看出來，盜版的外盒質感較差，且上方印的AirPods耳機明顯就是翻拍再印上去，圖案看起來有點霧霧的。

電池工具：盜版的耳機成功配對到iPhone後，左滑到「電池」工具查看，你會發現，盜版的耳機名稱只會顯現「AirPods」的字樣，且連線圖案是藍牙的標誌；但是正版的AirPods連線後，在電池工具上會出現「某某某的AirPods」，來代表這是屬於你自己的耳機。

▼連線後，畫面滑到iPhone的最左頁面，就可以看到自己連線的耳機究竟是正版還是盜版。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

左右耳定義操作：耳機連線後，點選進「設定」當中的「藍牙」介面，再輕點裝置最右邊的藍色「i」圓圈，你會發現，盜版的AirPods點進去之後，只有「中斷連線」與「忘記此裝置設定」的選項；而正版的AirPods除了這兩個選項外，下方還可以額外定義左右耳機的操作方式。

▼盜版AirPods的藍牙內容頁面（左）不能夠定義左右耳的操作，而正版的（右）可以。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

音質明顯差：便宜藍牙耳機所呈現的音質，明顯會比正版來得差；《ETtoday新聞雲》記者實際使用盜版耳機聽音樂時，發現盜版耳機的音質「濁濁的」，不若正版AirPods來得清晰，音樂變得相當嘈雜，就像是用便宜的藍牙喇叭在聽音樂一樣。

不過，除了上述的5點外，記者也發現，打開外盒後乘載充電盒的容器也不太一樣，正版的AirPods使用的是紙質，而盜版的耳機盒內使用的是塑膠容器；另外，用來固定盒內隨附充電線的紙也有些差異，盜版充電線所綑的紙並沒有可以拉取的設計，而正版的則有這樣的設計。再者，盜版耳機的充電線重量較正版來得輕、質感較差且偏細。

▼盜版AirPods盒內（左）的乘載容器是塑膠材質，正版耳機乘載容器（右）使用的是紙質。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，盜版耳機的充電殼也比正版來得輕，且開合時明顯可以感受到盜版耳機充電殼鬆鬆的。

再者，若是打開內建的「尋找我的iPhone」功能，你會發現根本找不到盜版裝置，只會出現正版的AirPods位置。

Tim哥指出，現在山寨電子產品都做得相當真，像是這次開箱的盜版貨，甚至也擁有無線充電功能，不過質感上明顯有差；還是提醒消費者千萬不要購買盜版貨。

▲▼盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼盜版AirPods機身做得相當真，幾乎看不太出來；不過透過一些小細節就可以判別出差異。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼盜版AirPods。（圖／記者邱倢芯攝）

且消費者要注意的是，如果不想被詐騙，那麼在發現AirPods耳機售價異常的低，低於官方價格很多時就應該提高警覺；最好在正常的購買通路，如Apple直營店、燦坤、全國電子、DE，以及Studio A等通路，購買才能擁有保障。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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