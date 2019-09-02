校園操場充滿「神獸級老人」！跑完20圈再加碼跳繩　網：別忘了還有公園阿伯

▲很多老年人的體能反而比年輕人好。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

很多校園操場晚上會聚集不少運動的老年人，一名網友某天心血來潮，仔細觀察這些長者運動習慣，突然驚覺「他們每個都超強的欸！」400公尺的操場都跑個20圈起跳，有些人甚至還有胸肌、腹肌，到處都是隱藏版的肌肉高手，「有的甚至可以拉單槓好幾十下，哇…整個把年輕人虐得不要不要的。」

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原PO在PTT表示，以前都沒認真看過這些運動的老年人，沒想到他們體能全出乎意料的好，很多都有運動和健身習慣，甚至比一大堆年輕人還要強壯有力，他看了都忍不住問，「阿伯到底是什麼生物？」

▲網友指出，很多籃球場上的阿伯也超厲害。（圖／取自免費圖庫pixabay）



其實不少網友也觀察到這現象，紛紛留言，「超強的啊，還可以邊跑邊聊天。」「赤膊操場跑幾10圈還能跳繩，超狂。」「一堆三鐵都中老年人在參加的。」「還有倒著跑都不會喘的。」「問跑步阿伯都跑多長，他會回你：我都跑2小時。」「穿夾腳拖跑的超強，還以為看到火雲邪神。」

還有人發現，超強阿伯不只出沒在校園操場，公園籃球場也很多，「我家附近阿北打球，也是狂電年輕人。」「籃球場的阿伯也很強，都穿喬登。」「你忘了還有公園阿伯嗎？打籃球超強。」「山上、 運動場、 有氧教室的中老年人都見識過，神獸級。」

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