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彰化83歲「叭噗阿伯」冰蓋掉了！眼眶泛淚沿街找…奇蹟結局2萬網友推爆

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▲▼彰化83歲阿伯賣冰的蓋子掉了，讓他深夜焦急地在路上來回找。（圖／翻攝爆怨公社）

▲彰化83歲阿伯賣冰的蓋子掉了，讓他深夜焦急地在路上來回找。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／董美琪報導

彰化一位高齡83歲阿伯近日因不小心掉了賣冰的蓋子，深夜焦急地在路上尋找「生財工具」，一位女網友發現後上前詢問，阿伯眼眶泛紅地說「桶子上的蓋子可能被人撿走了」，女網友一聽也幫忙上網求助「拜託撿到的人，把蓋子還給阿伯」，果然網路力量大，奇蹟的事發生了，也讓2萬多名網友感動推爆。

「我83歲了，沒辦法……」彰化這名「叭噗阿伯」因為兒子失蹤十幾年，女兒嫁人後經濟能力也不夠寬裕，他只好自己出來賣「叭噗」賺錢，從早上出門賣到晚上，經常在彰化市、鹿港、和美、頂番婆邊騎車邊賣冰。

一位女網友注意到阿伯後，常在「爆怨公社」分享阿伯的故事，不過她28日寫道，下班時看到阿伯很著急地從她面前經過，「阿伯！阿伯！今天沒冰哦？好久沒看到你來我們這賣冰了耶！」

阿伯卻一直看著地上找東西，「賣冰的蓋子不見了」、「就是桶子上面的蓋子，可能被人撿走了」。阿伯講完眼眶有點泛紅，趕緊擦淚繼續找蓋子，女網友好心幫找了30分鐘卻也未果，上網求救，「拜託！有撿到蓋子的人，不要拿去回收廠賣，那是阿伯很重要的生財用具。」

▲▼彰化83歲阿伯賣冰的蓋子掉了，讓他深夜焦急地在路上來回找。（圖／翻攝爆怨公社）

「他已經83歲了，這麼晚還在外面找蓋子，還在為了明天要怎麼做生意而苦惱……在頂番婆往彰化這段路不見的哦！阿伯說大概在喜美超市這邊，可是都找不到。」她的熱心PO文也引發網友熱烈回響。

大家紛紛留言「沒有那個蓋子會很傷腦筋的」、「已有店家要製作了」、「早上到附近的回收場巡看看」、「我願意出錢幫阿伯做一組新的」、「這個蓋子要訂做的、而且早期做的品質很好、不便宜」、「剛剛很多人都去找了，也都找不到，打算明天一早我再去找找」、「朋友做焊接的，彰化的部分我問一下，看有無同行」、「樓主好善良希望能趕快找到」。

▲▼彰化83歲阿伯賣冰的蓋子掉了，讓他深夜焦急地在路上來回找。（圖／翻攝爆怨公社）

感人的事最後真的發生了！女網友29日傍晚再發文回應「就在剛剛，蓋子已經重新回到阿伯的手上了。」她表示前一天幫阿伯找蓋子，找到快哭出來，當時一發文就有人說要買新的、做蓋子給阿伯，還有人在半夜12點幫忙去附近找，「今天早上，有位許先生說他撿到蓋子，另外有個陳小姐也說能幫忙聯絡阿伯。謝謝大家的幫忙，讓老伯又露出了笑容。」

看著阿伯微笑抱著蓋子，一邊揮手感謝，2萬多位網友看了好感動，並按讚留言說「謝謝你們，阿伯的笑容無價」、「人間處處有溫情」、「彰化人真有愛」、「阿伯太可愛了，希望他永遠身體健康」、「今天最開心的事情」、「好溫暖的結局！」、「阿伯笑得好開心哦」、「可以幫阿伯的蓋子可以寫上名字跟電話喔，以免下次又失蹤」、「碰到阿伯，多多消費，讓他早點回家休息」。

▲▼彰化83歲阿伯賣冰的蓋子掉了，讓他深夜焦急地在路上來回找。（圖／翻攝爆怨公社）

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