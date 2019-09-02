他被樓下「午夜怪聲」困擾1年！網秒懂大呼：還有珠子掉地板聲…專家神解答

▲他半夜總聽到詭異聲響。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

記者鄭思楠／綜合報導

「咚咚，咚咚，你來聽聽…」66歲的杭州王姓爺爺輕手輕腳走進家中的廁所，拿起邊上一根長棍貼到耳朵邊，猛一抬頭，皺起眉頭。他1年前在杭州城北的新安北苑社區買了新房子，住進去不久，就經常在半夜聽到詭異的聲音，讓他夜不成寐，崩潰說，「樓下的住戶經常在下午和半夜時分，發出咚咚的木頭敲擊聲。」

據《錢江晚報》報導，在此之前，他試過各種投訴辦法，報警至少5次以上。那麼，聲音是住在爺爺樓下的住戶發出來的嗎？社區工作人員和警察經過實地探訪，發現事實好像並不是這樣。

樓下住戶張姓母親說，自己家裡除了丈夫、2歲的女兒，還有自己的爸爸媽媽，因為夫妻兩人忙於工作，白天都是父母幫忙帶女兒。面對樓上爺爺的指責，外公外婆也不停的委屈歎氣，「我們家有寶寶，怎麼可能半夜做什麼木器。」

網友嚇傻紛紛PO出了「類似經歷」，「講真的，我經常半夜聽到樓上有彈珠掉地板的聲音」、「我家樓上天天都有拖東西來回走的聲音、乒乓球掉在地上的聲音，還有高跟鞋來回走路的聲音，可是樓上沒住人」、「高三的時候經常聽見從斜上方窗外傳來的女人高高低低的哭聲」。

▲科普博主發聲調侃。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

因為沒有答案，許多網友出力幫忙，紛紛在微博@了號稱「什麼都知道」科普博主張辰亮解答。不久，張辰亮發聲調侃，「不要怕，只是簡單的鬧鬼而已。」網友嚇哭，「你不要嚇我，我會當真」、「到底真的假的」。

不過，不久還是有網友做出了解答，「樓房結構複雜，聲音傳遞很難找到源頭，以為是樓下敲木頭，其實可能是隔壁有人在搬桌子，還有滾珠聲、球落地聲多半是熱脹冷縮。」