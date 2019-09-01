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超商「騎樓禁菸」真的來了！雙北實施第1天　送12人罰單「有門市被罰了」

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▲▼超商，便利商店 。（圖／資料照）

▲雙北市部分超商、咖啡店1日開始騎樓禁菸。（圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北、新北市的連鎖超商、咖啡店騎樓禁菸政策1日開始實施，一但在15間指定店家的騎樓前吸菸，就會被依照菸害防制法開罰；就在實施的首日，台北市共抓到了2起違規、新北市則開出了11張罰單，其中有1張是超商門市提供菸灰缸而受罰的。

台北、新北1日起開始實施超商、咖啡店騎樓禁菸政策，只要癮君子在規定的店家騎樓下抽菸，就會被依法開罰，初步實施政策的店家共有15家，分別是超商類型的統一7-ELEVEN、全家、OK、Hi-Life萊爾富、美廉社及咖啡店類型的星巴克、85度C、路易莎、伯朗、金鑛、彼得好等店。

請繼續往下閱讀...

衛生局局長黃世傑表示，騎樓禁菸是希望能透過「提高吸菸者不便利性」，讓癮君子及早戒菸，同時維護不吸菸人口的身體健康，依據先前統計，支持這項政策的台北市民多達87.1％。

▼黃世傑說，支持這項政策的台北市民多達87.1％。（圖／取自Pixabay）

▲▼吸菸,抽菸,二手菸。（圖／取自Pixabay）

根據《中央社》報導，台北市衛生局健康管理科科長林夢蕙表示，政策實施後，截至下午4點，松山區、內湖區的超商騎樓下，各有1例違規被抓到，分別開出2000元的罰單。

新北市衛生局健康管理科科長陳欣蓉指出，衛生局與警局1日共稽查了67個地點，其中有10人違規吸菸、1家超商提供菸灰缸，11例已分別進行處罰。

對於騎樓禁菸的政策，衛生局簡任技正林惠萍說明，菸品不但危害健康，癮君子在騎樓下抽菸，也有可能讓煙霧飄進附近住戶、商家中，進而危害到他人的健康，除了這次的商家以外，相關單位還會對其他地點進行探討，鎖定下一波禁菸場所。

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