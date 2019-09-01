影／10m長塑膠管被丟進軌道！　機場快線「緊急停駛」卡半路...大批旅客滯留

記者黃彥傑、蔡儀潔／香港-台北 連線報導

「和你飛2.0」集會今（1）日下午舉行，意圖癱瘓交通來影響機場運作，甚至有示威者闖入機場快線軌道範圍，不僅投擲雜物，還將一根將近10公尺長的綠色塑膠管橫放在軌道上，導致一輛列車緊急停車，未能按照預定路線離站。港鐵宣佈，為安全起見，機場快線往香港方向的列車已暫停服務。

▼工作人員到場清理障礙物 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼列車目前停駛在半路。（圖／記者黃彥傑攝）

示威者下午4點半時陸續離開機場範圍，但仍試圖癱瘓交通，有人不斷向機鐵路軌範圍投擲石塊。港鐵隨即宣佈，由於有人闖入機場快線近機場站的軌道範圍，影響列車服務，為安全起見，機場快線往香港方向的列車需要暫停服務。受停駛影響，大批抵港旅客滯留在機鐵站內無法離開。

▲警察到場驅趕。（圖／記者黃彥傑攝）

大批示威者今日下午湧入香港機場，2點多時用行李車設防線，與警方展開對峙。到了下午3點半，防暴員警開始向巴士總站的示威者防線推進，抗議民眾在後退期間，用行李手推車及垃圾車重整防線。

▲示威者往東湧方向步行離開。（圖／記者黃彥傑攝）

警方隨後宣佈，有大批示威者下午仍然逗留在機場一帶，部分人走出附近馬路，以大量護欄和雜物堵塞航太城交匯處及赤鱲角南路一帶的馬路，企圖癱瘓機場一帶的交通，導致周邊交通非常擠塞，「因應現場情況，將會採取驅散行動，警告示威者立即停止違法行為及離開。」

3點40分左右，有示威者將多條消防喉放在路障上，持續向地面射水，現場火災警報器長鳴，另外有人在場用滅火筒噴向高處，現場煙霧瀰漫，味道刺鼻。隨後大批示威者退到二號客運大樓外面，大叫「去東湧！」，在場不少人開始往東湧方向步行離開。

▼ 旅客徒步前往機場 。（圖／記者黃彥傑攝）