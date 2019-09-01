影／港鐵東涌綫停駛　示威者氣炸站內破壞「徒手拆爆閘門」

記者柯振中、黃彥傑／台北-香港 連線報導

香港大批示威者1日湧入機場，響應「和你飛2.0集會」，對機場進行「交通壓力測試」，隨後有大批示威者開始轉移陣地，前往港鐵東涌站；不過，由於港鐵突然宣布東涌停駛，讓示威者認為非常故意，開始在站內破壞公共器材，甚至將閘門拆毀。

▲東涌停駛引起示威者不滿，開始在站內破壞。（圖／記者黃彥傑攝）



綜合港媒報導，大批示威者1日響應「和你飛2.0集會」，前往香港進行交通壓力測試，同時在一號客運大樓外的巴士站「排隊等巴士」，並高呼口號、破壞當地監視器、在牆上噴漆。

▼有示威者直接把閘門的門擋拆下。（圖／記者黃彥傑攝）

