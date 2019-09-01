　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／港鐵東涌綫停駛　示威者氣炸站內破壞「徒手拆爆閘門」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、黃彥傑／台北-香港 連線報導

香港大批示威者1日湧入機場，響應「和你飛2.0集會」，對機場進行「交通壓力測試」，隨後有大批示威者開始轉移陣地，前往港鐵東涌站；不過，由於港鐵突然宣布東涌停駛，讓示威者認為非常故意，開始在站內破壞公共器材，甚至將閘門拆毀。

▲▼ 和你飛2.0,和你飛,香港,反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲東涌停駛引起示威者不滿，開始在站內破壞。（圖／記者黃彥傑攝）

綜合港媒報導，大批示威者1日響應「和你飛2.0集會」，前往香港進行交通壓力測試，同時在一號客運大樓外的巴士站「排隊等巴士」，並高呼口號、破壞當地監視器、在牆上噴漆。

▼有示威者直接把閘門的門擋拆下。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼和你飛2.0,香港機場,反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

由於大批示威者滯留，港警下午3點30分警告，示威者應停止違法行為，立刻離開，否則將進行驅趕。示威者受到警告，開始慢慢撤退，向港鐵東涌站撤退；不過，港鐵突然宣布東涌站停駛的消息，引起大批示威者的不滿，認為是「黨鐵」，故意要「讓他們被條子抓」，因此開始破壞站內的公共器材。晚間6點10分左右，港鐵東涌綫全部停駛。

▼示威者在東涌站內破壞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 和你飛2.0,和你飛,香港,反送中。（圖／記者黃彥傑攝）

ET快訊
男星刷存簿發現少6萬元...孕妻一句「憑什麼管！」氣炸　他點
雞排店毆打UberEats外送員　總部：即刻起解除店家加盟關
到阿伯家幫忙！電鍋蓋一掀「大蟑螂起飛預備」嚇歪　反轉結局震驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Live／示威者破壞港鐵東涌站　速龍小隊衝進站內逮人「拿警棍狂吼」

影／2站共逮63人！港警公布831遊行逮捕人數　示威者「最小只有13歲」

影／港鐵東涌綫停駛　示威者氣炸站內破壞「徒手拆爆閘門」

他50歲被鴻海失業　今成魯台會代表提「兩岸產業融合」

華聞快遞／與實體經濟融合　貴陽大數據人才總量達17萬人

影／10m長塑膠管被丟進軌道！　機場快線「緊急停駛」卡半路...大批旅客滯留

影／Be water擾亂防線！ 示威者快閃香港機場　員警持棍驅離

蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會反批：修訂逃犯條例的人才是

香港機場快線停駛！「和你飛2.0」癱瘓交通　上百旅客「拉行李箱」徒步趕飛機

影／太子站「831衝突」　港教大學生會長梁耀霆被捕

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

79歲阿伯駕車失控「暴衝4、5次」　撞自宅+路旁汽車：我有剎車啊～

87歲嬤打零工30年存200萬！ 「捐救護車」哽咽：心願達成了...

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

Live／示威者破壞港鐵東涌站　速龍小隊衝進站內逮人「拿警棍狂吼」

影／2站共逮63人！港警公布831遊行逮捕人數　示威者「最小只有13歲」

影／港鐵東涌綫停駛　示威者氣炸站內破壞「徒手拆爆閘門」

他50歲被鴻海失業　今成魯台會代表提「兩岸產業融合」

華聞快遞／與實體經濟融合　貴陽大數據人才總量達17萬人

影／10m長塑膠管被丟進軌道！　機場快線「緊急停駛」卡半路...大批旅客滯留

影／Be water擾亂防線！ 示威者快閃香港機場　員警持棍驅離

蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會反批：修訂逃犯條例的人才是

香港機場快線停駛！「和你飛2.0」癱瘓交通　上百旅客「拉行李箱」徒步趕飛機

影／太子站「831衝突」　港教大學生會長梁耀霆被捕

1.4公尺眼鏡蛇出沒公寓樓梯間！　社區大疏散、住戶1週不敢回家

中職／與李宗盛同場開唱　ØZI坦言有壓力

不斷更新／單局猛攻一輪、陳俊秀開轟　5局桃猿11比3統一

台南安平觀夕平台驚爆菲籍移工集體溺水　警消救起6人1人急救無效身亡

雨多產「巨無霸檸檬」....售價反比普通大小低377元！　加州農企曝背後真相　

世界武藝大師賽／跆拳團體賽進4強　中華隊將戰俄羅斯

獨／兒「人肉核彈」垂直重擊！她下體爆血...痛暈倒地　醫驚：這器官沒救了

時隔9年的合作！Supreme用刺繡＋陰陽設計，讓經典Nike SB Dunk Low重出江湖

中職／兄弟「尚勇」　洪總：看二軍就知道

大S 3歲兒子「暴風成長」近照曝光！　網驚：長大好多

大陸熱門新聞

18歲男挾持正妹...特警槍藏..

上海好市多亂象曝光！她目睹全程..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

地鐵濺血！港警凌晨聲明、港網友..

速龍太子站內狂揮警棍！目擊者嚇..

最正通緝犯被逮！20歲妹懺悔：..

港警4指被斬斷　央視：已是恐襲

護張學良被迫離婚　元配于鳳至苦..

伸手救落水閨蜜　她慘變活命墊腳..

快訊／831遊行太子站大混戰！..

示威者「推行李車」設防線　與防..

直擊圖輯／831「警總附近陷火..

勇父救女兒慘被砍　奪刀反殺歹徒

即／速龍小隊夜闖太子站　壓制示..

更多熱門

相關新聞

2站共逮63人！港警公布831遊行逮捕人數

香港許多示威者8月31日聚集在港島區、軒尼詩道等地，向港府表達不滿，警民雙方在銅鑼灣、港鐵太子站站內等多地發生嚴重衝突，甚至有人頭破血流。依據最新統計，港警在地鐵旺角站、太子站逮捕了共63名示威者，大多是依照涉嫌藏有爆炸性物品、攻擊性武器與非法集結逮捕，最小的年齡只有13歲。

東華港生反送中被捕　校方：人在醫院休息

示威者扔雜物進軌道　港機場快線停駛

示威者快閃香港機場　員警持棍驅離

蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會回應

關鍵字：

反送中香港遊行逃犯條例粵港澳要聞香港機場和你飛2.0交通壓力測試

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

「肥胖部位圖」驚曝光！營養師：少吃2樣瘦爆

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

22歲男想破處！她淚崩：友情被精蟲毀了

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

好市多中和店將實施新政策　網推爆

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面