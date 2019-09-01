台東2年一度街頭藝人考照　87組人馬雨中各顯才藝

▲天公不作美，考照活動開始不久就開始下雨，評審團撐傘逐一的聆聽與欣賞大家的表演及解說。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

兩年一度街頭藝人考照認證又來了！2019玩藝嘉年華-台東縣街頭藝人認證活動，1日上午9時起冒雨在縣府文化處藝文中心廣場舉辦，共計有表演類等87組報名，大家各自展現才藝，希望爭取許可證照，現場可說是一片「藝」氣風發，熱鬧非凡。



台東縣街頭藝人認證活動係依「台東縣街頭藝人從事藝文活動許可辦法」執行。迄今已辦理四次，並於100年發出證照46張、102年43張、104年52張以及106年的97張，共計238張。



本次認證內容有表演類（76組）的樂器演奏、魔術秀；視覺類（3組）的人像速寫、手繪插畫以及工藝類（8組）的皮線編織、木工、和風布花、黏土創作等項目，共計87組報名。

天公不作美，活動開始不久就開始下雨，不過，由文化處長鍾青柏領軍的評審團也不馬虎，撐傘逐一的聆聽與欣賞大家的表演及解說，依大家表演內容、韻味等決定通過與否，所有報名參與的街頭藝人使出渾身解數，希望獲得評審委員青睞，爭取到一張街頭藝人的證照。



文化處期待已領有台東街頭藝人證的老朋友、與今年度加入的新朋友們一起為台東的街頭注入新氣象，豐富台東的街頭藝術。