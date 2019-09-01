彰化汽修廠火警！驚聞爆炸聲...濃厚黑煙狂竄天際　他頭手慘「2度燒燙傷」

▲▼彰化一間汽修廠1日上午發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化市1日發生一起火警！水尾二路106巷一間汽車修理廠上午9時許，熊熊烈火吞噬廠房，只見濃厚黑煙不斷竄出，在晴空中顯得格外顯眼。消防人員獲報後緊急出動，並救出一名50歲男性，發現他頭、手部有二度燒燙傷，趕緊將他送醫急救。

位於彰化市水尾二路106巷的一間汽車修理廠，1日上午9時18分左右發生火警，濃厚的黑煙直竄天際，不時還能聽見爆炸聲響，現場飄散出的味道更讓附近居民忍不住掩住口鼻。

警消人員獲報後，隨即出動16輛消防車、2輛救護車趕赴現場，見到現場火勢猛烈，緊急佈水線灌救，終於在上午9時59分控制火勢，並救出一名年約50歲的男性。該男受有頭部、手部20%二度燒燙傷，所幸意識清醒，被送往彰化基督教醫院治療；至於汽車修理廠起火燃燒的詳細原因及經過，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲警消人員獲報出動16輛消防車、2輛救護車赴現場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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