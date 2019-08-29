狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意...「包龍星」3煞暗夜強押鐵棍狂毆

記者吳奕靖／屏東報導

直播主吳小哲27日晚間直播到一半時，遭人押走毆斷手腳棄置公園，28日凌晨3時才被警方尋獲緊急送醫搶救。由於他曾與綜藝天王吳宗憲同框直播，網路人氣飆升，事件曝光後，引發社會關注。警方循線逮人，29日凌晨將涉嫌傷人的3名犯嫌逮捕歸案，發現3嫌隸屬於「包龍星」直播台，疑因吳小哲自立門戶結下心結。

▲直播主吳小哲傷勢照相當嚴重，左腳恐須截肢。（圖／記者葉國吏翻攝）

吳小哲27日晚間直播到一半突然消失在鏡頭前，讓不少粉絲感到相當擔心，趕緊到臉書社團「屏東小鎮資訊」中發文詢問情況，數小時過後，臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」發文指出，吳小哲遭3人押走打成重傷，被發現時，腳底遭磨破、全身是血、手腳全斷。

但這起事件似乎有跡可循，吳小哲27日下午3時許才在臉書上PO文，「不是要斷手斷腳就是要告，天下就是有這種愛亂污衊人，不檢討不認錯愛帶風向的人，我們不想跟你們有關係，真的超討厭你們台，沒人數快去買，麻煩不要再說到我們台」，讓不少網友聯想到另一直播台，紛紛在臉書上點名。

▲其中一名陳姓犯嫌還在27日吳小哲的直播中留言，「等我喔兩位大老闆馬上到」。（圖／記者葉國吏翻攝）

警方獲報後緊急調閱事發地點附近的監視器畫面，過濾出一輛疑似涉嫌車輛，鎖定3名涉案對象身分，分別為洪男、陳男及潘男，並在28日深夜11時20分在東港鎮水源路將3人逮捕。

根據警方調查，事發時洪男夥同陳男、潘男等人開著車到吳小哲的直播處，將他叫出門口後，便將吳小哲強押上車，徒手展開一陣狂毆，而後更掏出犯案凶器「伸縮鐵棍」猛打，導致吳小哲身體多處挫傷、手腳骨折，一行人見狀，將他丟包新埤鄉建功親水公園後，開車加速逃逸，手段之凶殘讓人咋舌。

據了解，吳小哲原先與「包龍星」直播台為合夥關係，之前因經營理念不合多次發生口角拆夥，疑似因吳小哲另起爐灶，雙方生了嫌隙，洪男才會率眾毆打吳小哲報復。另外，3嫌還涉其他聚眾暴力案件，目前全案朝組織犯罪擴大偵辦中。

▲警方召開記者會說明案情。（圖／記者吳奕靖攝）

▲凶嫌持伸縮鐵棍狂毆吳小哲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「包龍星」遭點名後在臉書上發文，痛批「亂帶風向」。（圖／記者葉國吏翻攝）

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