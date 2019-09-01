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嘉義、彰化也加入！Uber Eats祭出「9月全台滿90元免運」搶客

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）
▲Uber Eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃士原／台北報導

9月1日開始，Uber Eats嘉義、彰化正式上線了，在外送版圖也增加到10個城市，Uber Eats官方臉宣布9月全台用Uber Eats訂餐，不限時段、不限餐廳、不限次數，通通免外送費，但要輸入折扣碼「十城免運」，訂單金額須滿90元方可使用。

Uber Eats在台服務的10個城市除了新增的嘉義、彰化之外，還有台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、台南及高雄，與foodpanda之間的競爭愈來愈火熱。

日前Uber EATS對外送員推出新制獎勵措施，引發部分員工不滿，在29日發起全天全台串連下線「罷工」，同時在網上進行連署，未來將視陳情結果進行相關投訴、抗議行動。

Uber EATS更改個人獎勵外送措施，最低門檻要求外送員3天內必須完成75趟至80趟才能拿到1775元獎勵，導致原Uber EATS外送員從平均一單可有70至80元的獎金，下滑至40至50元，新制改拚趟次獎金挨轟是變相要求拉長工時，要工作12小時才能維持原收入，收到此通知的部分外送員怒發起怠工行動，計畫串連全台一同罷工。

請繼續往下閱讀...

UberEats對此表示，平台提供一個彈性的接案方式，讓合作的汽車貨運業者旗下的合作外送員依照可運用的時間隨時上線和下線接單，目前平台持續正常營運。新推出的獎勵機制依照平台的供、需情況，為不同接單習慣的外送員設計出的個人化的獎勵方案，但是不影響基本的接單車資計算。

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