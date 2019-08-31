逢4逢9！　中共19屆四中全會10月召開

▲中國共產黨第19屆四中全會10月在北京召開。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局昨（30）日召開會議，決定10月在北京舉行中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），主要議程為，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化等重大問題。

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝大陸央廣網）

一般而言，中全會指的是中共中央委員會議，就是平時所稱的「全會」或「中央全會」。現任中央委員會是第十九次全國代表大會選舉產生，因此稱為「第19屆中央委員會」。

按中國共產黨黨章規定，中共每五年舉行一次黨的全國代表大會，選舉新一屆中央委員會，每屆中央委員在五年的任期內召開數次全體會議。目前中共中央委員會每屆召開七次全體會議，簡稱為「X屆一中全會」、「X屆二中全會」…以此類推。

就現行制度來看，中共全國代表大會閉幕後立即召開一中全會，決定中央機構；年份尾數逢3逢8的2月召開二中全會，決定國家機關領導人選；逢3逢8的下半年召開三中全會；逢4逢9的下半年召開四中全會；逢5逢10的下半年召開五中全會；逢6逢1的下半年召開六中全會；下次黨代會前夕召開七中全會。

▲2014年召開的中共第18屆四中全會。（圖／翻攝大陸網站）

除了有特殊任務的一、二、七中全會外，各全會也有不同的議題和討論方向，有的關注經濟，也有研究社會及行政體制問題。以18屆四中全會為例，會後公報圍繞中國特色社會主義及「依法治國」的主旋律。

即將召開的第19屆四中全會，由中共中央政治局向中央委員會報告工作，議程則是研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化等重大問題。

