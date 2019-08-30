陸推「一國兩制」統一進程　陳明通：兩岸僵局責任在北京

▲陳明通就臺海及區域情勢發表演說。（圖／陸委會提供）

記者魏有德／台北採訪報導

「當前中國大陸的發展與挑戰」國際研討會今（30）日在台北舉行，包括美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、前理事主席薄瑞光（Raymond Burghardt）及中外學者專家應邀出席。陸委會主委陳明通致詞時表示，無論在歷史事實及國際法上，「臺灣從不是中華人民共和國的一部分，2300萬臺灣人民永遠不會接受北京的『一國兩制』。」

陳明通指出，臺灣是中共部署革命「三大法寶」的最前沿；今年初發表「習五條」，推動「一國兩制」的統一進程及宣示不放棄使用武力，是中華人民共和國兼併中華民國的正式宣示。

▲陸委會主委陳明通出席「當前中國大陸的發展與挑戰」國際研討會。（圖／陸委會提供）

陳明通強調，「遇到威脅不屈服，得到支持不冒進」，臺灣致力「和平共存、和解對話」的立場不會改變，同時也採取強化民主防衛的作為與信念。他並呼籲，北京當局應正確研判情勢，維持大國風範、謹慎自持；真正以人民福祉為念，放棄單邊設計的「一國兩制」對臺政治框架、恢復溝通對話、務實處理兩岸關係，才能降低臺海情勢一再誤判的風險。

陳明通認為，70年來，中國大陸發展「中國特色社會主義」道路，經濟成長雖取得一定成果，但治理體制始終是「以黨領政」、「穩定壓倒一切」的集權模式。外界對於中共缺乏民主監督制衡的統治風險，及權力遞嬗真空等問題，已經提出警示。

兩岸目前仍處於「官方不對話」的政治僵局，陳明通認為，「對岸至今仍不願意面對中華民國，造成兩岸今天的僵局，這個責任在北京。」

