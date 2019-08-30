貿易戰火燒屁股　華為方舟編譯器8／31開放原始碼

▲華為在29日於官方微博中宣布方舟編譯器即將開放。（圖／華為自華為微博官網）

記者趙正瑋／綜合報導

中美貿易摩擦促使華為加快自主研發作業系統的腳步，華為（Huawei）開放編譯器即將誕生。華為29日於官方微博中表示，號稱「革命性突破」方舟編譯器將於8月31日開放原始碼。

今年4月11日，華為消費者業務總裁余承東正式發佈方舟編譯器，指出該編譯器可以改善安卓（Android）應用的編譯效率，從原先邊解釋、邊執行，轉變為全程機器碼高效運行程序，解決Android運行的低效率、以及優化架構，顯著提升性能。

華為指出，方舟編譯器是首個完全替代語言虛擬機的靜態編譯器，兼顧Java開發效率和C語言運作效率，可讓系統流暢速度提升24％、系統回應速度提升44％、第三方應用操作流暢度提升60％。

此外，余承東指出，要打造全球作業系統，不僅是為了華為，開放原始碼就是為了結合全球開發者的力量，打造最先進的作業系統。

而且，在現今中美貿易戰硝煙瀰漫的時間點，方舟編譯器就顯得相當重要了，若華為用戶無法使用Android系統，就需啟動方舟編譯器，1至2天就能將之轉換成鴻蒙系統。

目前，華為Mate 20系列、華為P30系列，榮耀20、榮耀20 PRO、榮耀V20等機型皆能支援方舟編譯器。

▼華為宣告方舟編譯器8／31開放原始碼。（圖／取自華為官方微博）