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高雄阿伯移車進車庫…失控「來回暴衝4、5次」撞民宅！路旁自小客後門爛毀

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▲▼高雄老翁駕車失控衝撞民宅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄老翁駕車失控衝入民宅中。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市消防局31日中午11時56分接獲通報，左營區安吉街一處民宅發生車禍，一名79歲的老翁座車突然失控，撞入路旁透天厝一樓室內，不但將大門整片撞破，汽車還因猛力剎車而冒出大量白煙，所幸救護人員到場後，現場並未有人受傷。

警方初步調查，江姓老翁上午欲將停在自家騎樓的的銀色自小客車駛入1樓車庫，不料疑似因太過緊張誤踩油門，直接撞入自家住宅，隨後還「前後來回暴衝4、5次」，導致車尾撞上路旁停放在格內的2部白色自小客，強大的撞擊力道還江私人停車場圍籬撞倒，導致鄰近轎車遭到波及；隨後江翁仍暴衝不止，直到撞上自家屋內的一部轎車、三部機車後才終於停下。

整起車禍一共造成5部轎車毀損、民宅的大門也被整片撞破，巨大的撞擊聲響讓鄰近住戶全都嚇壞，所幸整起事故並未有人受傷。初步了解，江翁酒測值為0，確切事故發生原因，警方正深入調查釐清中。

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▼白色自小客因強大撞擊力道而位移。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄老翁駕車失控衝撞民宅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄老翁駕車失控衝撞民宅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄老翁駕車失控衝撞民宅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄老翁駕車失控衝撞民宅。（圖／記者洪正達翻攝）

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