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台南新地標　運河星鑽9月27日即將通車啟用

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▲中國城暨運河星鑽區區段徵收公共工程，歷經347天工作日及驗收後，預訂於9月27日正式通車啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國城暨運河星鑽區區段徵收公共工程，歷經347天工作日及驗收後，預訂於9月27日正式通車啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第一屆公共工程優質獎舉辦頒獎活動，地政局在眾多參賽作品中以永康砲校遷建暨創意設計園區區段徵收公共工程榮獲優等獎、中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程，榮獲入圍及新營區長勝營區市地重劃工程榮獲入圍。

▲中國城暨運河星鑽區區段徵收公共工程，歷經347天工作日及驗收後，預訂於9月27日正式通車啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長期勉地政局持續以優質的土地開發案，改造都市環境，再造生活機能，提升台南的環境品質，希望運河星鑽地區可以儘速驗收通車；黃偉哲表示，觀旅局的運河遊船、水岸光環境改造，形塑運河夜間浪漫氛圍。文化局「2019台南街頭藝術節」將於9月20日在海安路周邊熱鬧登場，可望活化海安商圈與中正商圈；今年年底中國城廣場即將完工，會讓大家耳目一新，台南市政府整合各局處豐沛的能量，再造府城風華，值得期待。

地政局陳淑美局長表示，中國城暨運河星鑽地區藉由區段徵收的開發，將市有土地規劃、開發，重新包裝賦予都市新活力，拆除中國城大樓，改善窳陋環境。台南市第一屆公共工程優質獎獲獎，即是對工程團隊努力的肯定，未來中國城廣場改造工程完成後，結合運河星鑽區內交通路網，將使府城舊街區風華再現，帶動台南市運河水岸休憩觀光發展，吸引國內外觀光人潮，形成觀光軸帶新亮點。

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