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清晨6點就來！「檢舉狂魔」天天報到鬧宮廟　廟方出招…警秒上銬現行犯逮回

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▲▼台南檢舉狂魔大鬧開玉基皇宮，遭廟方委託律師提告。（圖／翻攝「台南開玉基皇宮臉書」）

▲台南檢舉狂魔蘇婦大鬧開玉基皇宮。（圖／翻攝「台南開玉基皇宮臉書」）

記者莊智勝／台南報導

台南市一名年約50歲的蘇姓婦人酷愛檢舉，曾騎車跟蹤另名婦人7公里就為揪她違規，日前還大鬧市場攤販，令地方上頭疼不已。近日，蘇婦轉戰開玉基皇宮，連日到場站崗、叫囂謾罵，警方獲報到場後也莫可奈何；廟方人員忍無可忍，30日上午當場委託律師，並對蘇婦提告《刑法》「妨礙祭禮」及違反《社維法》，警方也當即受理，立即將蘇婦上銬，並依現行犯逮回偵訊。廟方人員還在臉書PO文歡慶，「正義得到伸張！」

據悉，蘇姓婦人戰績相當彪炳，過去曾在醫院對著護理人員咆嘯、還大鬧警所，並在偵訊室中「排便」；今年7月，蘇婦因不滿另名邱姓婦人騎車時速僅有30公里，竟開啟「錄影模式」一路尾隨7公里，就為了抓邱婦違規，豈料都跟到邱婦家門前還是一無所獲，蘇婦竟然爆氣選擇「蹲在門口」，伺機等待對方出門後再繼續跟拍，直到警方到場制止，並告知此舉可能違法後，蘇婦才悻悻然離去；8月初，蘇婦又到鴨母寮市場大鬧，刻意找攤販的碴，罵累了，還會拿出香蕉補充體力。

事隔近月，蘇婦轉往宮廟大鬧。主祀玉皇上帝的台南開玉基皇宮在臉書上PO文訴苦，直指蘇婦一連到場騷擾數日，凌霄寶殿上充滿了這位魔人的叫囂、謾罵聲，更慘的是，連員警到場後都對她束手無策，只能任由她繼續大鬧天宮。

開玉基皇宮指出，蘇婦的手段都是同一模式，先是以言語挑釁，激起對方的不悅，進而發生言語爭論、從中尋找把柄；此外，蘇婦還會刻意「胸撞」，並以手機蒐證控訴對方性騷，進而報警、提告求償，荒謬舉止還被網友封為「碗粿魔女」。

▲▼台南檢舉狂魔大鬧開玉基皇宮，遭廟方委託律師提告。（圖／翻攝「台南開玉基皇宮臉書」）

▲蘇婦先以言語挑釁，再拿出手機錄影蒐證，進而提告求償。（圖／翻攝「台南開玉基皇宮臉書」）

「她早上6點就來報到！」廟方人員表示，蘇婦29日從早就開始騷擾、吵鬧到下午1點多，現場員工受不了報警，蘇婦也跟著報警，還對著到場的員警劈頭大罵「瀆職」；而警方似乎也拿她沒轍，僅能溫言勸導。廟方眼看蘇婦越鬧越帶勁，無奈之餘只能死守「三不原則」，堅持不談話、不動手、不理會，「只能默默祝福，她有一天鬧累了離開，別無他法！」

眼見現場眾人都拿她沒辦法，蘇婦30日清晨再度到開玉基皇宮大鬧，只是這次廟方再也忍無可忍，當場委託律師、並正式提出告訴，控告蘇婦違反《刑法》第246條「妨礙祭禮」、及《社維法》第68條「藉端滋擾住戶、公司行號和公共場所或公眾得出入之場所」，警方也當場將蘇婦上銬帶回偵訊；廟方事後還PO文歡慶，「檢舉惡魔被警員上銬，正義得到伸張！」此外，廟方管理委員會也強調，經決議後已將蘇婦列為「不受歡迎人物」，爾後再到廟中滋擾，將會持續報警驅離。

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▲▼台南檢舉狂魔大鬧開玉基皇宮，遭廟方委託律師提告。（圖／翻攝「台南開玉基皇宮臉書」）

▲廟方貼出公告，將蘇婦列為「本廟不受歡迎人物」。（圖／翻攝「台南開玉基皇宮臉書」）

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