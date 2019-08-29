李孟居暫定「疑似失蹤」　陸委會呼籲對岸提供入出境紀錄

▲屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居平時關注公民運動。（圖／翻攝自李孟居臉書）

記者曾俊豪／台北報導

屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問李孟居傳出在香港旅遊時「失聯」，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（29日）下午指出，該案件目前是「疑似失蹤」，家屬的說法是，李孟居在香港期間還與家人有聯繫，但「入境大陸」後人卻「失聯」，此說法正透過既有機制海基會與刑事局向陸方查證。

陸委會下午舉行例行記者會，邱垂正在回答記者提問時，做出上述回覆。他強調，對於李孟居「失聯案」，目前不願過度揣測案情，根據兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議，雙方有人生自由跟安全保障的共識，「希望陸方能夠落實協議執行，確實維護我國人在陸權益，向我方通報。」

曾就讀紐約長島大學的李孟居來自新竹，平時相當關注公民運動，也曾在臉書分享長榮空姐抗爭及香港「反送中」貼文，他於18日前往香港旅遊，失聯的消息則是由枋寮鄉長陳亞麟所曝光。

陳亞麟指出，李孟居原本預計於27日抵達印尼，與他出席一場國際會議。不過，自己從20日開始透過臉書、Line及家屬聯絡李孟居，都沒有獲得回覆，印尼也沒有李孟居的入境紀錄，因此擔心他是在香港反送中現場出事。

事實上，在接獲李孟居失聯的消息後，陸委會與海基會、刑事局等已啟動相關程序找尋李孟居的下落。不過，消息來源指出，在確認李孟居的行蹤時，家屬的說法與曝光的消息並不完全吻合，顯示「失聯案」仍有許多疑點，是否真的與「反送中」有關也會是釐清的重點之一。

▲李孟居失蹤案遭指與香港「 反送中」有關。（圖／路透）