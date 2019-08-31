自學日文為香港發聲！日媒封周庭「民主女神」　被捕仍呼籲：要更激進

▲周庭參與香港民主運動，獲得日本媒體關注。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國大陸30日逮捕多名香港民主運動人士，其中一名22歲女子周庭特別受到關注，因為她從2014年開始積極參與「雨傘革命」後，被譽為「學民女神」，還自學日文得到日本媒體關注專訪。

綜合媒體報導，周庭因喜歡日本文化而自學日文，參與香港民主運動後，多次以日文向日本、外國發聲，盼望能向日本國民傳達香港人爭取民主的理念。自從2014年的「雨傘革命」後就被譽為「學民女神」，更因此受邀至東京大學以全日文演講，隨後接受《日本新聞網》專訪，被日媒稱為「香港民主女神」。

在先前日媒的專訪中，周庭表示，中國大陸無視香港民意，因此香港人民才需要更激進的示威來爭取民主，同時給予中國大陸政府更大壓力。周庭也批評，香港當局眼睜睜看著人民為了爭取自由的激進行為，卻仍然無動於衷。

周庭30日早上突然被以「參與未經批准集結」、「煽惑他人參與未經批准集結」罪名逮捕起訴，直到當晚才獲准交保。周庭指出，可能是31日有大規模示威，北京政府才看準此時機逮捕多名民主運動人士，雖然已經有被拘捕的心理準備，但事情真實發生時，還是有些慌張根不安。

如今獲准交保，31日的示威活動又因警方沒批准而取消，周庭仍然不畏施壓呼籲，香港人不要放棄，也不會放棄，還是有很多香港人會上街頭爭取民主自由。另外，周庭提到原打算今年12月或明年1月前往日本，但現在看起來機會很小。