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沉沒170年英國「恐懼號」影像曝光　船長寢室深鎖藏完整文物

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記者吳宛霖／綜合報導

加拿大公園局（Parks Canada）考古學家和因紐特的研究人員日前派出小型遙控潛水器（ROVs），深入探勘神秘消失的英國皇家海軍「恐懼號」（HMS Terror），發現保存狀況「突破性的完好」，沉在水下170年的日誌和地圖仍完好無損，彷彿「凍結在時光中」。加拿大公園水下考古部門負責人Marc-AndréBernier表示，家具和櫥櫃都還在位置上，「每個抽屜和封閉空間都成為了富蘭克林探險旅途中史無前例的寶庫。」

根據《衛報》報導，英國探險家富蘭克林爵士（Sir John Franklin）1845年率領128名探險隊員，帶著最好的設備和3年分的充足補給，分別搭乘「幽冥號」（HMS Erebus）和「恐懼號」（HMS Terror）從英國出發，準備尋找西北航道，最後卻一去不返，129人全數罹難。據傳，他們當年是受困於加拿大紐納武特地區威廉國王島（King William Island）的浮冰，這個事件堪稱海洋史上的最大謎團。

富蘭克林1845年在抵達位於大西洋和北冰洋間的巴芬灣時，因海冰堵塞巴羅海峽，因此只能向北考察，考量到寒冬即將到來，決定駐紮在加拿大德文島西南部的小島，然而，到了夏天海上的冰層依然未融解，於是勉強啟程前往威廉王島，造成兩艘船受困於浮冰中。

▲考古學家和因紐特的研究人員派出小型遙控潛水器探勘英國皇家海軍「恐懼號」。（圖／翻攝自加拿大公園局網站）

▲研究團隊派出小型遙控潛水器探勘英國皇家海軍「恐懼號」。（圖／翻攝自加拿大公園局網站）

「幽冥號」的船骸2014年在加拿大的維多利亞海峽（Victoria Strait）被打撈出水面，而「恐懼號」2016年時被發現位在威廉國王島附近的恐怖灣（Terror Bay）24米深處。研究團隊經48次的潛水探測發現，「恐懼號」保存相當良好，並繪製出船內90％的清晰圖像，只剩下船長克洛澤（Francis Crozier）的寢室還沒進入。研究人員隨認為，克洛澤的寢室應該是保存狀態最好的地方，對房間內桌子抽屜中的東西最感興趣，裡面很可能有寶貴的書面文件和資料。

資深考古學家Ryan Harris表示，「我們在探索恐懼號時所看到的是一艘像是最近才被船員拋棄的船隻，彷彿被時間的所遺忘。」

根據報導，位處寒冷的北極水域下方對於保存船隻扮演重要角色，因低溫與缺乏光線，可阻止多數物品的氧化，包括陶器和導航。令研究團隊興奮的是，厚的沉積物（氧氣含量低）保留了船內的文件，包括日誌和地圖。

加拿大公園水下考古部門負責人Marc-AndréBernier表示，「不僅家具和櫥櫃都還在位置上，因為抽屜是封閉的，許多東西被埋在淤泥中，如此是在最佳條件下封裝物品和文件，利於保存」，「每個抽屜和其他封閉空間都成為了富蘭克林探險旅途中史無前例的寶庫。」

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