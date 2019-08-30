台南國小校園再傳狼叔性侵學童！家長悲憤泣訴　林燕祝：市府要檢討通報機制

▲台南市議員林燕祝，接獲國小學童家長陳情指兒子在校內遭人性侵，林燕祝要求市府相關單位檢討通報機制，並積極防範再有學童受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新學年剛開學，台南市議員林燕祝就接獲學童家長的陳情，表示台南國小校園出現變態狼叔，讓家長悲憤不已，各個人心惶惶，這讓家長如何放心地把孩子，送到國小校園去學習呢？林燕祝要求市府要檢討通報機制，並積極防範再有學童受害。

家長泣訴其10歲兒子，日前在校園周邊的超商，遭陌生男子亂摸，家長發現後耐心仔細詢問，才驚知兒子2017年就遭到男子性侵，對方還威脅兒子，「說出去就要打死你」。家長事後報案，該男一度遭羈押，然而現在又被交保，讓家長相當害怕。

林燕祝表示，目前初步掌握約5名男童疑有類似受害，已要求相關單位應盡速把案情查清楚，還給台南的家長、小孩安心的校園空間。她還提到，校園還有多少孩子被性侵？卻可能因為孩子的恐懼、家長的尊嚴、老師的考績造成的不敢說，甚至於是校園的設施不足造成的不安全…等，以至於隱藏了不少未公開的黑數，這些都是對台南市國小學童安全，是潛藏在校園之中的危險因素。

受害學童母親表示，兒子2017年在校園廁所被性侵後，始終不敢說，今年6月又在校內一處偏僻的大榕樹下再被性侵得逞。但令人不敢置信的是，校方明知有陌生男子進出校園，卻從來沒有積極處理，甚至未能事先防範，她無法接受她的孩子遭受到如此的對待，嫌犯還恐嚇孩子不能公開，否則要打死他。

家長也提出質疑，為何在事情發生後，隔天還可以進入學校，用物質利誘的方式繼續對其他孩子進行騷擾，還自己開車跟著去校外教學，為了此事她還因為過度傷心，而造成3個月的身孕流產。

台南市警方指出，初步清查約3有位被害人，已請派出所與學校加強橫向聯繫、巡邏訪視勤務作為，持續加強側面查訪加害人並適時訪談約制；社會局表示接獲3位通報案件，目前家防中心已協助被害人及家屬心理諮商輔導。

▲林燕祝安慰受害家長，表示會全力協助處理。

台南市教育局則說，因本案涉案人為校外人士，非屬校園性別平等事件，且適逢暑假，但第一時間仍針對疑似被害人部分先進行瞭解，現則啟動第二階段清查是否有其他學生受害；此外，教育局也啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，另將配合檢調作業協助偵辦。

林燕祝也強調，如果不是因為孩子勇敢說出、家長基於安全而出面表示的話，這件事可能還會被蒙在鼓裡未被發現。而令人遺憾的是，校方對處理這件事情的消極態度，以及各局處互踢皮球的動作，才讓這件校園性侵事件輾轉來到她這裡公開。此外，嫌犯還因為校方提供給警方的資料不足，竟然還可以交保，讓家屬更害怕。對此，林燕祝強烈要求教育局和警察局、社會局要積極介入與強力執行，並檢討通報機制。

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