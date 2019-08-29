重懲！　涉收賄包庇六合彩簽賭站遭押　3警2大過免職

▲雲林地檢署偵辦警察收賄貪汙案，3警收押，遭警局記2大過免職。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／彰化、雲林報導

檢調偵辦警察包庇收賄貪汙案，彰化縣警局莊姓巡佐、王姓警員及雲林縣警局西螺分局李姓偵查佐，遭檢方依貪汙罪聲押獲准。彰化、雲林2縣警局29日祭出重懲，將莊、王、李3員記2大過免職。

雲林地檢署日前獲報，彰化縣芳苑分局與雲林縣西螺分局，2018年聯手在雲林縣查獲許姓男子之妻、宋姓男子等人經營的地下六合彩簽賭站。該簽賭站因屬雲林大地大組頭，今年因警方持續調查賭客，為避免警方持續刁難，影響業績，該簽賭站與偵辦的芳苑分局莊姓巡佐、王姓警員與西螺分局李姓偵查佐接觸後，同年5月起至7月間，透過許姓及宋姓業者，分別在彰化縣、雲林縣等處，交付現金、茶葉等財物給3員，3員更多次接受業者開宴招待。

雲林地檢署與雲林縣調站27日收網，將莊、王、李3員及許、宋2人傳喚、拘提到案，依貪汙治罪條例收賄罪送辦。檢方複訊後，向法院聲押禁見，最後莊、王、李3員均裁定收押；行賄許男也收押，宋男則30萬元交保候傳。

彰化縣警局29日上午表示，針對莊、王2員疑利用職務機會涉嫌包庇賭博業者及收受賄賂等犯行，檢察官聲押獲准，本局立即召開考績委員會，並依《警察人員人事條例》第31條第1項第6款規定，以莊、王員涉嫌貪汙行政責任重大，有確實證據者，予以一次記二大過免職。

雲林縣警局隨後也表示，警察局今天上午召開考績會，決議將李員記2大過免職。

兩縣警局強調，將要求所屬分局，針對偵辦六合彩賭博案件實施全面風紀清查，以防制其他員警涉及不法，並以積極強力查處作為，斷絕不法業者僥倖生存之意圖。

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