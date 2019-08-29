女秘書貌美他「凍未條」　佯稱英文教學…色老闆「強吻+襲胸摸臀」

▲周男對見離職女秘書姿色不錯，竟強吻、撫摸胸臀，遭判8月徒刑。（示意圖，與本案無關／翻攝pakutaso）



記者陳玉／台中報導

開設貿易公司周姓男子，在女秘書小玲（化名）離職後仍有聯繫，趁著她對他進行英文教學，趁機親吻嘴巴、撫摸胸臀，還稱「我最喜歡妳了」等語，小玲趁隙逃跑後告知友人進而報案，雖雙方達成和解，台中地院依強制猥褻罪將他判刑8月。

判決書指出，周男為小玲的前雇主，她在去年4月離職後某次巧遇，周藉故請她吃飯，後又請她幫忙到友人家中搬酒，當2人將購買酒類搬回周男住處，周要求她替他進行英文教學，更強塞3000元給她，但她拒絕，周竟強吻她嘴巴、臉頰及脖子，更稱「我很喜歡妳」，要她不要掙扎。

小玲藉故肚子餓了要去吃飯，起身離開時，周再轉身抱著她，並用手伸入衣內撫摸胸部、臀部等私密部位，更說「抱緊我，我喜歡這樣」，小玲假意配合，趁周將地下室鐵捲門開啟時往外跑，並打電話向友人求救，進而報警處理。

法官審理時，周男坦承有親吻，但否認撫摸胸部、臀部，並指出她離職後常返回公司與前同事敘舊，時常會探頭張望他是否經過，認為她「渴望」他，加上他目前單身獨居，希望有第二春的機會，加上親吻她都未被拒絕；但小玲證稱，周與父親的年紀相近，自己年紀也與她女兒差不多，對他的喜歡是長輩的喜歡和尊敬。台中地院依強制猥褻罪判刑。