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化骨水「氫氟酸」濺腿慘死…女移工臉書曝光　網慟：年輕生命就這樣消逝

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▲▼菲律賓女移工遭氫氟酸噴濺後不治，友人紛紛到她個人臉書留言表示哀悼。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲網友感慨，一位年輕、有夢想、有未來規劃的女孩，生命就這樣消逝了。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者王致凱／綜合報導

來自菲律賓的29歲女移工Deserie Castro Tagubasi，28日在苗栗竹南科學園區鼎元光電廠內遭俗稱「化骨水」的氫氟酸藥水噴濺下肢，導致雙腿大面積化學性灼傷腐蝕死亡。有網友29日晚間在「挺移工」臉書社團分享死者個人臉書，難過表示，「一個活生生真實的，跟男友規劃未來，有著夢想的菲律賓女孩…年輕生命就這樣消逝了」。

網友在臉書社團分享死者臉書，同時批評廠方僅給移工半身防護衣，也沒有準備六氟靈或敵氟靈中和清洗劑。他寫道，「有網友說這種清洗劑500Cc就要台幣6000元，不便宜，我不瞭解這廠商的心態」，「我只知道一條年輕的生命就這樣消逝了，非常廉價便宜…這樣的生產線沒有台灣人願意或者敢去做，冒著職災生命危險的這些移工，還要被台灣人歧視說她們是雞，不知道何時這樣的悲劇才能終止。」

▼女移工遭氫氟酸噴濺後不治，友人紛紛到她個人臉書留言表示哀悼。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼菲律賓女移工遭氫氟酸噴濺後不治，友人紛紛到她個人臉書留言表示哀悼。（圖／翻攝自當事人臉書）

鼎元光電發言人稍早前表示，該名女性移工已經在廠內服務滿3年，28日身穿防護衣工作時，所接觸的腐蝕性液體已經晃動，移工轉過身時氫氟酸傾倒，正好噴濺在未有防護衣隔離的下肢背面，導致後腿部大面積灼傷。廠內員工見狀立刻上前幫忙，先以葡萄糖酸鈣凝膠塗抹傷口中和，並由救護人員送往醫院急救，經轉送台北榮總毒物科救治後，仍不幸於28日晚間10時宣告不治。

苗栗縣消防局表示，氫氟酸有強烈腐蝕性和毒性，科技廠中多用於蝕刻電路板，用作清洗用途。當皮膚不慎被氫氟酸噴濺時，需使用六氟靈或敵氟靈中和清洗劑，並以葡萄糖酸鈣藥膏塗抹。若接觸後未及時處理，傷者恐得截肢，甚至會傷及心臟、肝臟和神經系統而致命。

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風表示，當天救護人員到達現場時，傷者意識還算清楚，但因疼痛而表情痛苦；另外，廠方第一時間沒有用六氟靈或敵氟靈沖洗傷部搶救，也是造成嚴重結果的原因之一。

據了解，死者原訂9月分就要返回家鄉菲律賓，未料卻意外客死異鄉。勞檢單位已經進入廠區了解案情，並要求業者將防護衣改為全罩式，避免類似悲劇再度發生，但詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。

氫氟酸（Hydrofluoric acid）因為對人體的腐蝕性強，甚至連骨頭都能被溶解，因此俗稱「化骨水」、「蝕骨水」或「白骨酸」，許多影視作品中常有以該種藥劑作為滅屍手段的鏡頭，例如美國知名影集《絕命毒師》（Breaking Bad）中，就有主角使用氫氟酸滅證的橋段。

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▼傷者雖然被緊急送醫治療，但經轉院後仍回天乏術。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南鼎元光電發生工安意外，1名女移工被腐蝕性藥水噴濺大腿嚴重，送醫後還是傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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